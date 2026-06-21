Mondiali, il segreto dell’Inghilterra di Tuchel arriva dal rugby: i ‘finisher’ della panchina

L’Inghilterra di Thomas Tuchel ha iniziato nel migliore dei modi questo Mondiale, visto che ha battuto la Croazia di Modric con un netto 4-2. Anche se c’è da dire che il dominio inglese c’è stato soprattutto nella seconda frazione di gara. La Nazionale dei ‘Tre Leoni’ è ora attesa dalla sfida con il Senegal, dove potrebbe riutilizzare la stessa ‘strategia rugbistica’ vista contro i croati.

Inghilterra, l’importanza dei giocatori che subentrano dalla panchina

Come riportato dalla redazione di ‘The Athletic’, infatti, l’Inghilterra contro la Croazia ha adottato la tattica ‘finisher’, ovvero quella di far subentrare giocatori con ruoli specifici per vincere la partita nel secondo tempo. Questa strategia è stata resa famosa da Eddie Jones, che ha guidato la Nazionale inglese di rugby dal 2015 al 2022.

Il tutto è nato nel 2022, cioè quando Jones guidava il team giapponese Suntory Sungoliath e poteva schierare solo un mediano di mischia tra George Gregan e Fourie du Preez. Il tecnico inglese sapeva dal Baseball l’importanza dei giocatori che entravano nel corso del match ( ‘i closer’, cioè i lanciatori che subentrano negli ultimi inning per assicurarsi la vittoria della partita)e con questa strategia riuscì a vincere due campionati giapponesi.

La ‘finisher’ aiuta anche a compattare il gruppo, visto che con il suo utilizzo tutti i calciatori di una squadra si sentono importanti e fondamentali per raggiungere il successo finale. Jones ha sempre pensato che questa strategia si poteva adottare benissimamente anche al calcio, sport basato sullo sforzo e con tantissima corsa senza palla.

La regola dei cinque cambi che ha cambiato il mondo del calcio

Tuchel, diventato appassionato del rugby nei suoi anni trascorsi in Francia ed Inghilterra, ha dunque sposato la strategia del ‘finisher’. L’esempio più lampante è arrivato nel corso contro la Croazia, ovvero quanto il ct tedesco ha inserito in campo Rogers, Rashford e Saka. Questi tre, infatti, sono stati poi importantissimi per il 4-2 finale.

C’è da dire che non solo Tuchel è sempre più convinto dell’importanza dei giocatori che entrano in campo dalla panchina. Il tutto è nato con l’inserimento della regola dei ‘cinque cambi’ che, di fatto, ha fornito moltissima più importanza ai calciatori che subentrano nel corso della seconda frazione di gara.