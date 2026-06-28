L’Inghilterra non è squadra: è solo Kane e Bellingham. Così non andrà molto avanti
Il Times e il Telegraph impietosi. La Nazionale di Tuchel stenta anche col Panama. "Congo, Messico, Brasile e Argentina potrebbero essere il percorso verso la finale. Quanto visto finora non basterà contro nessuno di loro."
Nonostante la vittoria contro Panama, grazie proprio ai gol di Kane e Bellingham, e il conseguente approdo ai sedicesimi dove affronteranno il Congo, l’Inghilterra di Tuchel non convince la sempre severa stampa inglese. Sia il Times che il Telegraph sottolineano come l’Inghilterra non sia, a tutti gli effetti, una squadra e dipenda molto dai suoi “world class” sopra citati. In dettaglio…
Così l’Inghilterra non andrà avanti
Scrive il Times:
“Non esistono partite facili ai Mondiali”, ha detto il vice allenatore dell’Inghilterra Anthony Barry a metà gara. Be’, in realtà esistono, è solo che l’Inghilterra raramente riesce a renderle tali.