L’Inghilterra non è squadra: è solo Kane e Bellingham. Così non andrà molto avanti

Quando Jude Bellingham ha sbloccato la partita con una volée dopo 62 minuti, la sua esultanza sembrava più sollievo che trionfo. Il fatto che cinque minuti dopo il suo cross abbia servito Harry Kane per il secondo gol — con cui supera il record inglese di reti ai Mondiali — dimostra l’importanza vitale di Bellingham per questa squadra.

Pensare che alcuni dei suoi detrattori più feroci lo avrebbero escluso del tutto dalla rosa. Assurdo, tutto quanto. Assolutamente assurdo.”

“Nessuno vince il Mondiale giocando male”

Secondo il Times, il Panama ha creato così tanti pericoli in difesa da suggerire che, non appena si alzerà il livello, sarà il caos. Le fondamenta — scrive il noto giornale britannico — sono fragili e gli infortuni di Quansah, Reece James e Livramento sono preoccupanti.

Da sottolineare l’idea che allo stadio ci fossero solo i cosplay dei parte dei tifosi inglesi, perché se ci fossero stati quelli veri ci sarebbero stati solo i fischi. Proprio perché la vittoria era scontata serviva una prestazione di livello, che non è arrivata. Non è stata una prestazione da candidata al titolo. Nessuno vince giocando male, conclude il Times.

“Sì, il risultato è arrivato, ma Congo, Messico, Brasile e Argentina potrebbero essere il percorso verso la finale. E questo non basterà, probabilmente contro nessuno di loro.”

Troppo affidamento di Kane e Bellingham