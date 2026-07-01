Napoli, non farti sfuggire Favasuli (costa 12 milioni, la metà di Khalaili)

Ha 22 anni, ha giocato benissimo nel Catanzaro. È l'ideale per il nuovo Napoli sia tecnicamente sia politicamente. La vita è adesso.

Cosa insegna il caso Palestra

L’annuncio ufficiale è arrivato pochi minuti fa, con tanto di video pubblicato sugli account social. Marco Palestra è un nuovo calciatore del Chelsea. I Blues l’hanno acquistato per circa 60 milioni di euro, strappandolo all’Inter con un contratto da top player (almeno per i canoni italiani). È bastata una sola stagione ottima a Cagliari per il cursore di fascia, un’annata da protagonista assoluto che pure non è bastata per una maglia da titolare in Bosnia-Italia (ma quando c’è Gattuso di mezzo, ci arrendiamo).

Le qualità del calciatore, però, non sono passate inosservate agli occhi degli scout non solo italiani. L’Inter lo ha cercato per il dopo Dumfries. Ma l’Inter fa le trattative fino al momento in cui bisogna parlare di soldi. Per cui il Chelsea ha avuto gioco facile,. Palestra va in un club dove potrà crescere in un campionato più che competitivo, dove giocano quasi tutti i migliori calciatori al mondo.

Favasuli è il presente e il futuro

L’Atalanta ha ringraziato e ha incassato i circa 60 milioni di euro dalla sua cessione ed ha messo nel mirino già il suo sostituto: Costantino Favasuli su cui è forte proprio il Cagliari (come scrive Gianluca Di Marzio) il club che deve ora sostituire Palestra. Classe 2004, può giocare su entrambe le fasce, ha disputato una stagione sontuosa a Catanzaro (in Serie B), protagonista assoluto della cavalcata dei calabresi fino alla finale play off. La sua valutazione è sui 12 milioni di euro.

Quarantuno presenze con due reti e nove assist; numeri importanti che gli sono valse anche l’esordio nella Nazionale maggiore un mese fa, nelle amichevoli disputate dagli Azzurri guidati da Silvio Baldini. Favasuli, per le qualità mostrate, è destinato alla Serie A nella prossima stagione. Il Cagliari è pronto a farlo giocare titolare, un vantaggio di non poco conto rispetto ad Atalanta e Napoli.

Perché va preferito a Khalaili

Anche il Napoli segue il 22enne Favasuli. Non è un mistero che il club sia alla ricerca di un vice Di Lorenzo una lacuna ormai atavica nell’organico azzurro. Favasuli è un talento che potrebbe crescere all’ombra del capitano, conquistando il suo spazio attraverso il lavoro sul campo.

D’altronde Allegri lo scorso anno al Milan non ha esitato a puntare sul giovane Bartesaghi lasciando in panchina il pur costoso Estupinan. E con il livornese, Favasuli potrebbe crescere ulteriormente maturando sia tecnicamente che tatticamente. Un calciatore che costa la metà di Khalaili, esterno israeliano dell’Union Saint Gilloise, obiettivo principale del Napoli e valutato 25 milioni dal club dell’area metropolitana Bruxelles.

Stessa età, Favasuli non ha nulla da invidiare al collega che gioca in Belgio e dovrebbe poi adattarsi al calcio italiano. Il ds Manna, abile con i giovani, può garantirsi a un prezzo ragionevole il terzino che potrebbe essere – Palestra permettendo – il presente e il futuro dell’Italia.