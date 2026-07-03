Giuntoli ha l’accordo con la Lazio per Gila (25 milioni): ma il calciatore non è convinto dell’Atalanta

Che Gila-Napoli fosse una telenovela destinata a durare a lungo era abbastanza prevedibile. Adesso però il Napoli sembra arrivato al capolinea, con l’Atalanta di Giuntoli che ha trovato l’accordo con la Lazio per una cifra che si attesta intorno ai 25 milioni di euro. L’unico flebile spiraglio di speranza è dato dallo spagnolo, che non gradisce la destinazione bergamasca. Ha ben altre ambizioni. Ricordiamo inoltre l’interesse del Milan e, ora, secondo Pedullà, anche della Juventus.

Il punto su Gila

Riporta Pedullà:

“In pista da mercoledì scorso per Mario Gila, l’Atalanta ha avuto un incontro con la Lazio per il difensore in scadenza di contratto tra poco meno di un anno. L’Atalanta ha presentato una proposta di 22 milioni più 3 di bonus per Gila, la Lazio ha accettato e adesso si accontenterebbe di quella cifra dopo aver chiesto 30.

Ma il classe 2000 non ha dato apertura, almeno in queste ore non è troppo convinto dell’Atalanta. Vedremo se cambierà idea, oggi la situazione è questa. Gila ha aspettato il Napoli che non può fare mercato senza uscite. Ci sono conferme sul Milan che lo ha sondato – interessato – nelle ultime ore. Lo stesso Milan che, con un altro management ma con la stessa proprietà, lo aveva seguito con forza (come svelato) tra dicembre e gennaio.”