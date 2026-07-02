Il Napoli sta perdendo sia Gila sia Khalaili
Le notizie da Sky Sport. Il Milan su Gila, l'Inter su Khalaili. Noi speriamo che il Napoli come esterno di difesa prenda il 22enne Favasuli
Il Milan va su Gila, l’Inter su Khalaili, il Napoli per ora aspetta
Il Napoli vede allontanarsi sia Gila sia Khalaili. Da Sky Speciale Calciomercato arrivano due notizie che riguardano in qualche modo anche il club azzurro. Gianluca Di Marzio ha detto che c’è anche il Milan sul difensore centrale della Lazio Mario Gila: il club rossonero ha incontrato l’agente (ma non il club). Invece Pedullà ha informato che l’Atalanta ha incontrato o sta per incontrare il club di Lotito sempre per Mario Gila.
Di Marzio ha poi aggiunto che l’Inter è su Khalaili l’israeliano l’esterno di difesa del Saint Gilloise club belga che per il cartellino chiede 25 milioni di euro. L’Inter pare voglia avvicinarsi alla cifra.
Quindi in un colpo solo potrebbero saltare due obiettivi di mercato del club azzurro.
Non ci strappiamo i capelli per Khalaili. Il Napolista proprio ieri ha sollecitato l’acquisto di Favasuli esterno di difesa di 22 anni che ha giocato molto bene nella passata stagione nel Catanzaro in Serie B.
Per quel che riguarda il centrale di difesa, Gila è sicuramente bravo forse un po’ fragile fisicamente. Il Napoli di centrali ne ha. Gila sarebbe un ottimo acquisto. Ma il Napoli difensori ne ha.