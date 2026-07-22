Lindstrom, la sorpresa di Dimaro: Allegri lo prova da mezzala e ora pensa di tenerlo

Doveva partire, e invece, rivela Sky, è diventato uno dei più applauditi sul campo di Carciato. Il ritiro sta ribaltando il destino del danese: il nuovo tecnico lo sta studiando in una posizione inedita, e l'idea di una cessione ormai quasi scontata comincia a vacillare.

Nella lista dei partenti a inizio estate c’era anche lui. Ma il ritiro può cambiare le carte in tavola, e nel caso di Jesper Lindstrom lo sta facendo davvero. Il danese è una delle piacevoli sorprese di questo avvio di lavoro a Dimaro, e il suo rendimento sta spingendo Massimiliano Allegri a una riflessione che fino a poche settimane fa sembrava impensabile: tenerlo.

L’esperimento di Allegri: Lindstrom mezzala

La chiave, riporta Sky Sport, è tattica. Nelle sedute di allenamento Allegri sta osservando da vicino il danese e lo ha impiegato anche nel ruolo di mezzala, per valutarne duttilità e possibili utilizzi. Un esperimento che apre scenari diversi rispetto a quelli immaginati a inizio estate e che alimenta l’ipotesi di una permanenza in organico. La posizione del club, sottolinea Sky, appare ora meno orientata alla cessione rispetto a quanto ipotizzato nelle scorse settimane, nonostante i sondaggi dalla Germania.

Le “giocate strappapplausi” e il giudizio del tecnico

Sul campo di Carciato, del resto, Lindstrom si sta facendo notare. Quando sono state fatte le convocazioni per il ritiro di Dimaro Folgarida, il tecnico livornese ha scelto di convocarlo. Lo vuole testare prima di dare il suo giudizio. Fatto sta che il danese si sta rivelando uno dei migliori sul campo di Carciato. Si sta mettendo in mostra con giocate strappapplausi. Allegri è molto soddisfatto dell’impegno che ci sta mettendo e potrebbe anche pensare di confermarlo”.

Una parabola che sorprende, se si pensa che il danese arriva da una stagione da annata deludente e che era finito rapidamente sulla lista degli esuberi con le valigie in mano. Eppure, già dal primo giorno di ritiro di Allegri il suo nome era spiccato a sorpresa.

Lo Schalke resta alla finestra

Il condizionale, però, resta d’obbligo. Perché sul danese c’è pur sempre lo Schalke, che ha manifestato il proprio interesse e valuta la possibilità di aprire una trattativa. Un intreccio che va avanti da settimane: prima i passi avanti per la cessione, poi il dietrofront che lo aveva riportato a Dimaro, quando si era deciso che per il momento non sarebbe partito. Ora quella sosta forzata rischia di diventare una svolta.

Per il momento, comunque, nessuna decisione definitiva: come precisa Sky, ogni valutazione verrà fatta soltanto al termine del ritiro. Ma se Lindstrom continuerà a convincere Allegri anche da mezzala, la sorpresa dell’estate azzurra potrebbe non essere una cessione, bensì una conferma.