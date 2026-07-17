Napoli, Lindstrom per ora non va allo Schalke e quindi va a Dimaro

Nonostante sembrasse in procinto di essere ceduto allo Schalke, Jesper Lindstrom si è regolarmente imbarcato per il ritiro di Dimaro. Infatti, secondo quanto riportato da Sky Sport, mancherebbe ancora l’accordo tra i club.

Lindstrom-Schalke, cosa sta succedendo

Secondo quanto riportato da Sky Sport, a frenare il tutto ci sarebbero le condizioni poste dal club tedesco, che non soddisferebbero per niente le richieste del club azzurro. Dovendo ipotizzare, probabilmente il Napoli preferirebbe una cessione a titolo definitivo, mentre lo Schalke spingerebbe per un diritto di riscatto, proprio per tutelarsi in caso di scarso rendimento.

D’altronde, le ultime stagioni del danese non sono state esattamente incoraggianti.

La valutazione di Allegri

Dunque Jesper sarà sottoposto alla valutazione di Allegri, anche se difficilmente potrà cambiare qualcosa in un destino che sembra già segnato. Lo stesso Max dovrà fare un lavoro di scrematura enorme, sia per gli acquisti dello scorso anno (De Laurentiis ha chiesto di valorizzarli, conoscendo l’aziendalismo di Max), sia per gli innumerevoli giovani che compongono la rosa del Napoli.

Lindstrom non fa parte di nessuna delle due categorie, essendo un acquisto risalente al periodo post-tricolore. Sarà quindi complesso trovargli una sistemazione soddisfacente.