Napoli, a Dimaro primo giorno di ritiro: cori per Max Allegri

Giancarlo Spinazzola

Classe ’87, diplomato in studi scientifici, sono giornalista professionista dal 2017. Dal web alla tv, il giornalismo è la passione che sono riuscito a trasformare in lavoro. Dal calcio ai motori, dal tennis alla pallavolo: seguo e scrivo (quasi) di tutti gli sport, ma anche di cronaca, politica ed esteri.