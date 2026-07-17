Napoli, a Dimaro primo giorno di ritiro: cori per Max Allegri
Subito cori per Max Allegri al primo giorno di ritiro a Dimaro del Napoli: nell'allenamento pomeridiano squadra in campo agli ordini dello staff del tecnico
Primo allenamento per il Napoli sul campo di Carciato, a Dimaro. La squadra, arrivata in Trentino intorno all’ora di pranzo, nel pomeriggio è scesa in campo per il primo allenamento. Cori per Max Allegri, nel più classico dei “mister, mister”, tutta la squadra è stata applaudita dai tifosi assiepati sulle tribune in gran numero.
In campo, invece, tutti presenti i calciatori convocati e volati nella Val di Sole. Corsa e lavoro di attivazione con il pallone per i protagonisti; successivamente squadra divisa in due gruppi, ognuno dei quali ha occupato una metà campo. Presenti anche due portieri per ogni gruppo. In uno degli esercizi, i collaboratori di Allegri chiamano il tempo del pressing con i giocatori che girano palla rasoterra.
Domani prima giornata di doppio allenamento per gli azzurri e Carciato sarà aperto ai tifosi azzurri che potranno quindi seguire la sessione degli azzurri.