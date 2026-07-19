Conte: “Ciro Ferrara alla Juventus mi disse “Io ti schifavo, ti schifavo proprio””

Siparietto a Dazn. "Lui era il capitano del Napoli, io della Juve, in campo erano botte. Poi, però, è arrivato a Torino"

Il siparietto tra Conte e Ciro Ferrara a Dazn

Antonio Conte grande protagonista a Dazn. Ha parlato di tanti argomenti. Del Napoli, dei suoi due anni a Napoli. Del rapporto con la scaramanzia. E di tante altre cose. Alla domanda chi sceglierebbe tra Kanté e De Bruyne, ha risposto Kanté.

Ma soprattutto molto divertente è stato il siparietto con Ciro Ferrara. Conte e Ferrara sono stati compagni di squadra alla Juventus (motivo per cui Ferrara è avversato a parte della tifoseria napoletana con la clamorosa e grottesca esclusione dal murales al Maradona) ma prima sono stati rivali perché alfieri rispettivamente della Juve e del Napoli.

Questo è il racconto divertente e divertito dell’allenatore del quarto scudetto del Napoli.

“Con Ciro è stata una storia non idilliaca, all’inizio. Visto che lui era il capitano del Napoli e io il capitano della Juventus. Quando è venuto a Torino mi disse: “Ti schifavo, ti schifavo proprio” (Ciro Ferrara ride e dice “sì, è vero”). Erano proprio botte in campo, massimo rispetto però sai quando rappresenta qualcosa che va al di là. Io rappresentavo la Juventus, lui il Napoli. C’era grande rivalità. Poi, un bel giorno lui è venuto a Torino”.

E Ferrara dice: “Quando sono arrivato a Torino, ho pensato “fammi fare furbo”, l’ho abbracciato e io gli ho detto “Anto’, togliamo queste storie da mezzo per cortesia, ora siamo compagni di squadra””.