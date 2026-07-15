Napoli, chi rientra dai prestiti: da Rafa Marin, a Cheddira, al flop Lindstrom, i calciatori più utilizzati

Rafa Marin, Obaretin, Cajuste, Rao, Cheddira, Zerbin, Ngonge e Hasa hanno collezionato più di 30 presenze la scorsa stagione. Lindstrom la metà. Lucca e Marianucci, in sei mesi, si fermano a nove e dieci.

Il Napoli dovrà fare diverse cessioni in questo calciomercato estivo. Ci sono diversi calciatori che saranno valutati da Max Allegri in ritiro e di cui si dovrà decidere il futuro, se resteranno nella rosa azzurra per la prossima stagione, o dovranno indossare un’altra casacca. Ma chi di loro ha fatto meglio nella scorsa stagione in prestito?

I calciatori del Napoli in prestito che hanno disputato più presenze

I calciatori che hanno disputato più presenze sono stati Rafa Marin (31 presenze), Nosa Obaretin (30 presenze), Jens Cajuste (31 presenze) Emanuele Rao e Walid Cheddira (34 presenze). Il difensore spagnolo, che ha giocato a Villarreal, ha segnato 1 gol e un assist nella sua avventura in Liga, con più di 2000 minuti giocati; Obaretin è stato invece autore di un assist in Serie B con l’Empoli; Cajuste, autore di 1 gol e 4 assist, non è stato riscattato dall’Ipswich Town, nonostante i circa 1250 minuti giocati; il giovane Rao, classe 2006, è stato tra i più prolifici: 6 reti e 3 assist forniti al Bari. Mentre Cheddira, tra Sassuolo e Lecce, ha messo a referto 4 gol e un assist.

Hanno collezionato più di trenta partite stagionali anche Alessio Zerbin con la Cremonese (33 presenze, 3 assist); Cyril Ngonge tra Torino ed Espanyol (32 presenze, un gol e 4 assist); Luis Hasa con la maglia della Carrarese in Serie B (31 presenze, 5 gol e 4 assist).

Vicino alle trenta presenze in stagione Michael Folorunsho col Cagliari (28 presenze e 2 gol), anche lui non riscattato dai sardi nonostante la permanenza in Serie A.

Tra i calciatori andati via a gennaio, sono stati Noa Lang col Gatalasaray (19 presenze, 2 gol e 3 assist) e Giuseppe Ambrosino in Serie B a Modena (15 presenze, 2 gol) ad essere maggiormente utilizzati.

Chi ha fatto peggio

Hanno “deluso” Luca Marianucci col Torino, appena 10 presenze nella seconda parte di stagione; e Lorenzo Lucca al Nottingham Forest, in Inghilterra, dove ha collezionato una sola rete in 9 partite disputate.

Jesper Lindstrom è stato fermato da acciacchi fisici, dunque ha potuto disputare solamente 15 presenze col Wolfsburg; neanche una rete o un assist col club retrocesso a fine stagione.