Napoli, Lindstrom e Cajuste con le valigie. Cajuste non va nemmeno a Dimaro

IL duro lavoro di Manna. Repubblica: "Il danese sarà a Dimaro, ma potrebbe ritornare allo Schalke". Per Cajuste, invece, bisogna sperare nel Genoa

Napoli, Lindstrom e Cajuste con le valigie. Cajuste non va nemmeno a Dimaro

As Roma 23/12/2023 - campionato di calcio serie A / Roma-Napoli / foto Antonello Sammarco/Image Sport nella foto: Michel Jens-Lys Cajuste

Pronti? Via. Parte ufficialmente la nuova stagione del Napoli. Dimaro attende gli azzurri, e quanti azzurri potremmo dire. Saranno più di 30 i calciatori che prenderanno parte al ritiro in Trentino. Alcuni sono a prescindere sul piede di partenza, altri saranno valutati da Allegri. Due che sicuramente andranno via sono Lindstrom e Cajuste. Lavoraccio quello che attende Manna. Il punto di Repubblica.

Napoli, il punto su Cajuste e Lindstrom

Lindstrom

Si legge su Repubblica:

“Dimaro-Folgarida ospiterà anche diversi giocatori ancora alla ricerca di una sistemazione. In mattinata sarà ufficializzato l’elenco dei convocati: saranno più di 30 e potrebbe rivedersi anche Jesper Lindstrom.

Il 26enne danese cerca una nuova destinazione dopo la stagione negativa al Wolfsburg. Potrebbe restare in Germania: lo vuole lo Schalke 04, ma per qualche giorno sarà a disposizione di Allegri. Non ci sarà invece il centrocampista svedese Jens Cajuste, finito nel mirino del Genoa.”

Chi sarà valutato da Allegri?

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Beh, presto detto: soprattutto gli acquisti della sessione di mercato dell’anno scorso. Da Lucca a Marianucci, passando ovviamente per Lang. Anche Giovane sotto la lente d’ingrandimento: insomma, tutti quegli acquisti considerati sbagliati che invece potrebbero ritrovare una seconda vita grazie alla cura Max. Su De Bruyne e Lukaku la situazione è diversa: Allegri vorrebbe tenerli entrambi, ma la società ovviamente deve badare prima di tutto ai conti. In caso di responso negativo, sarebbe urgente trovare una sistemazione appropriata.