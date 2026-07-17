Napoli, Lindstrom e Cajuste con le valigie. Cajuste non va nemmeno a Dimaro

Si legge su Repubblica:

“Dimaro-Folgarida ospiterà anche diversi giocatori ancora alla ricerca di una sistemazione. In mattinata sarà ufficializzato l’elenco dei convocati: saranno più di 30 e potrebbe rivedersi anche Jesper Lindstrom.

Il 26enne danese cerca una nuova destinazione dopo la stagione negativa al Wolfsburg. Potrebbe restare in Germania: lo vuole lo Schalke 04, ma per qualche giorno sarà a disposizione di Allegri. Non ci sarà invece il centrocampista svedese Jens Cajuste, finito nel mirino del Genoa.”

Chi sarà valutato da Allegri?

Beh, presto detto: soprattutto gli acquisti della sessione di mercato dell’anno scorso. Da Lucca a Marianucci, passando ovviamente per Lang. Anche Giovane sotto la lente d’ingrandimento: insomma, tutti quegli acquisti considerati sbagliati che invece potrebbero ritrovare una seconda vita grazie alla cura Max. Su De Bruyne e Lukaku la situazione è diversa: Allegri vorrebbe tenerli entrambi, ma la società ovviamente deve badare prima di tutto ai conti. In caso di responso negativo, sarebbe urgente trovare una sistemazione appropriata.