Napoli, Lindstrom e Cajuste con le valigie. Cajuste non va nemmeno a Dimaro
IL duro lavoro di Manna. Repubblica: "Il danese sarà a Dimaro, ma potrebbe ritornare allo Schalke". Per Cajuste, invece, bisogna sperare nel Genoa
Pronti? Via. Parte ufficialmente la nuova stagione del Napoli. Dimaro attende gli azzurri, e quanti azzurri potremmo dire. Saranno più di 30 i calciatori che prenderanno parte al ritiro in Trentino. Alcuni sono a prescindere sul piede di partenza, altri saranno valutati da Allegri. Due che sicuramente andranno via sono Lindstrom e Cajuste. Lavoraccio quello che attende Manna. Il punto di Repubblica.