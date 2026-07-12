Napoli, l’arrivo di Zeballos libererebbe Lang: ci sarebbe la possibilità di un incastro con la Fiorentina per Dodô

Il mercato del Napoli è un domino, e la prima tessera a cadere può essere Noa Lang. Come scrive il Corriere dello Sport, con l’arrivo ormai in dirittura di Exequiel Zeballos il club potrebbe decidere di lasciar partire l’olandese, chiudendo di fatto una scommessa mai davvero decollata. E attorno al suo nome ruota un possibile intreccio con la Fiorentina.

Lang-Napoli: perché con Zeballos l’olandese può partire

La logica è quella delle caselle. Preso l’esterno argentino come alternativa a basso costo sulle corsie, il Napoli si ritroverebbe un elemento in più in un reparto già coperto: e Lang, arrivato la scorsa estate per una trentina di milioni ma mai imprescindibile, è il candidato numero uno a fare le valigie. Non a caso, pur restando il pupillo di De Laurentiis e la scommessa annunciata di Allegri, l’olandese ha vissuto un primo anno complicato — non a caso finito nel mirino delle bocciature ai tempi di Conte. La Fiorentina, con Paratici e Goretti alla finestra, segue con interesse il classe ’99: sullo sfondo, come alternative dei viola, restano Bakayoko del Lipsia e Volpato del Sassuolo.

L’idea scambio: Lang più conguaglio per Dodô

Ed è qui che il discorso diventa ghiotto per il Napoli. Secondo il Corriere dello Sport, non è escluso che gli azzurri — da tempo estimatori di Dodô — siano disposti a valutare uno scambio con Lang, con un conguaglio a proprio favore. Un’operazione che avrebbe una doppia logica: alleggerire la rosa dell’olandese e portare a Napoli il terzino brasiliano che il club aveva già bloccato, in attesa però di certezze sulle uscite. Il contesto aiuta: la Fiorentina dovrà cedere oltre che comprare — Jacopo Fazzini, per dire, saluterà dopo una sola stagione, diretto al Cagliari in prestito oneroso da 800mila euro con riscatto fissato a 8 milioni.

Ma prima parla il campo

C’è però un passaggio che il Napoli non vuole saltare: la valutazione tecnica. Prima di decidere se privarsi di Lang, Allegri vorrà vederlo all’opera nel ritiro di Dimaro, dove porterà una rosa larghissima proprio per giudicare tutti. Se l’olandese convincerà, la casella resta occupata; se non lo farà, lo scambio con la Fiorentina diventerebbe l’occasione perfetta per trasformare un potenziale esubero in un rinforzo utile sulla destra. In sintesi: Zeballos innesca, Lang è la pedina di scambio, Dodô l’obiettivo. Ma nel puzzle di Manna, come sempre, prima di comprare bisogna far quadrare le uscite.