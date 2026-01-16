Lang e Lucca sono stati bocciati da Conte, il Napoli è in ritardo sul mercato (Repubblica)

Lang e Lucca sono i principali candidati alla partenza nel mercato di gennaio ma sono ancora a Napoli e Conte deve schierarli (più l’olandese che l’italiano). Il Napoli non riesce a venderli e se non li vende non può acquistare nessuno.

Ne scrive Repubblica Napoli con Marco Azzi:

Lang e Lucca sono stati bocciati e averli ancora in organico è un lusso che il Napoli non può più permettersi, con l’emergenza che ha ridotto le alternative per Conte. Ma il mercato di riparazione è iniziato da due settimane e la società è in ritardo. A gennaio un anno fa c’era stata la clamorosa cessione di Kvaratskhelia a indebolire la squadra, che era però riuscita lo stesso a resistere e a vincere lo scudetto. Stavolta invece De Laurentiis è frenato dagli indici di liquidità (può operare solo a costo zero, vendendo prima di fare acquisti) e per ora di rinforzi non ne sono arrivati. «Non so se riusciremo a migliorarci», ha ammesso nei giorni scorsi il ds Giovanni Manna, che deve mediare tra esigenze economiche e tecniche. Di questo passo però l’arrivo di una nuova punta rischia di essere tardivo, perché i pareggi con Verona, Inter e Parma hanno già allontanato i campioni d’Italia dalla vetta in maniera difficile da rimediare.