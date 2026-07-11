Il Napoli ha bloccato Dodo ma serve certezza nelle uscite: il brasiliano non aspetterà a vita

Il Napoli continua a essere impelagato dalla questione uscite, con qualcosa che inizia timidamente a muoversi. Troppo poco, comunque, almeno per adesso. Questa situazione rischia di bloccare l’affare Dodo con la Fiorentina. Ne parla Alfredo Pedullà.

Napoli, il punto su Dodo

Dice Pedullà:

“Cosa c’è oltre Zeballos? C’è un esterno destro e sicuramente hai bloccato, tra virgolette, Dodo. È chiaro che Dodo non ti aspetterà a vita se non avrai delle certezze. Oppure puoi fare un profilo giovane.”

Sugli altri colpi di mercato

“Zeballos è una trattativa indirizzata, vi confermo l’offerta ufficiale. Quindi tra Boca e Napoli c’è stato qualcosa di più dei semplici contatti, perché il Napoli vuole fare questa operazione, essendo l’esterno offensivo in scadenza a fine dicembre.

Ci può essere un difensore centrale, ma deve partire un top, deve partire qualcuno di insospettabile per poter provare a pensare a cosa? Gatti costa 25 milioni, comunque deve essere un profilo che sia gradito e che ti faccia alzare l’asticella.

E poi il famoso centrocampista, tenendo conto che prima o poi Rabiot e il Milan parleranno. Rabiot potrà dire: “Bene, mi è passata la rabbia e la paturnia di non giocare la Champions...” Oppure potrà dire altre cose, ma siamo di là a venire.”

Insomma, tutto molto nebuloso.