Il Napoli a Dimaro porterà 30-35 calciatori, ci sarà anche Gilmour

Maxi spedizione in Trentino. Allegri sarà in città lunedì, martedì la presentazione, poi venerdì la partenza. Lucca e Marianucci osservati speciali

Allegri a Napoli lunedì

Il Napoli comincia i preparativi per Dimaro. Il primo dei due ritiri del Napoli. Il secondo, com’è noto, sarà a Castel di Sangro. Il 14 luglio conferenza di Allegri al Teatro San Carlo (ore 11.15), ma il mister sarà in città già lunedì. Poi raduno a Castel Volturno per una prima riunione operativa. La stagione del Napoli partirà ufficialmente all’inizio della prossima settimana, con tre giorni di test atletici e visite mediche.

Venerdì mattina la partenza per Dimaro Folgarida e si rimarrà lì fino al 27 luglio. Due le amichevoli: il 22 luglio contro l’Arezzo e il 26 contro la Carrarese.

Il Napoli a Dimaro, scrive il Corriere dello Spot, dovrebbe portare 30-35 calciatori.

Mancheranno ovviamente i reduci dal Mondiale, i belgi ancora lo stanno giocando (stasera saranno impegnato nei quarti di finale contro la Spagna).

McTominay, Olivera e Lang potrebbero arrivare in Val di Sole nel corso del ritiro.

Il Napoli li porterà quasi tutti a Dimaro

La notizia è che ci sarà anche Gilmour che ha dovuto rinunciare al Mondiale per un problema al ginocchio: distorsione di secondo grado. È migliorato e saranno i medici, ovviamente, a dargli l’ok.

Del gruppo faranno parte Lucca, Marianucci e Folorunsho, rientrati dai loro prestiti. Allegri li osserverà con attenzione. Forse non partirà Zerbin che potrebbe trasferirsi al Frosinone.

Il Corsport cita anche due argentini Primavera: Barido e Pereyra. Il Napoli sta valutando di portare in Trentino anche Lindstrom e Cajuste, destinati alla cessione. Su Cajuste c’è il Genoa.