Napoli, il Fenerbahce vuole Lukaku: il ds dei turchi arriva in Italia (Fotomac)

Romelu Lukaku è finito nel mirino del Fenerbahce: il Napoli non vuole svenderlo e lo dirà al ds turco

Il Fenerbahce vuole Romelu Lukaku ed è deciso a fare sul serio. Il club turno ha intenzione di rinforzare il proprio reparto offensivo con Big Rom e nel week end ha pronta una spedizione in Italia. Lo riporta il portale turco Fotomaç che svela come il ds Oguz Cetin proverà a chiudere il trasferimento del centravanti belga.

L’incontro con la dirigenza azzurra servirà al Fenerbahce per capire la situazione relativa a Lukaku e soprattutto conoscere la cifra richiesta dal Napoli per la sua cessione. Club azzurro che, da par suo, non ha alcuna intenzione di svenderlo nonostante il contratto dell’attaccante in scadenza tra un anno.

Lukaku, stagione travagliata ma Mondiale positivo

Lo stesso ds Manna, nella conferenza stampa andata in scena ieri a Dimaro, aveva parlato di valutazioni nei confronti del centravanti. Lukaku è reduce da un Mondiale più che positivo in cui ha collezionato sei presenze con tre gol; un bottino di rilievo considerata la stagione travagliata del centravanti, chiusa con sei spezzoni totali (cinque in campionato) con un solo gol, a Verona.

In totale, fin qui con la maglia del Napoli 45 le presenze con 15 reti ed 11 assist e la palma di uno tra i protagonisti assoluti dello scudetto 2024/2025.