Lukaku la riserva di lusso del Belgio, tre gol in 199 minuti giocati

Questa sera alle 21 (ora italiana) il Belgio affronterà la Spagna per i quarti di finale dei Mondiali; la vincente sfiderà la Francia in semifinale. I Diavoli Rossi sperano di poter contare su Romelu Lukaku, che ha segnato finora 3 reti e fornito un assist. Le Parisien dedica un elogio a quello che è si è dimostrato finora “una leggenda diventata riserva di lusso“, scrive il quotidiano francese.

La rinascita di Lukaku col Belgio

A 33 anni, il miglior marcatore della storia del Belgio, in forma fisica precaria dopo una stagione fallimentare sul piano sportivo e logorante su quello mentale, sboccia in un ruolo da fratello maggiore e da jolly nel finale di partita. Tre partite, tre tiri, tre gol. Da settimane Romelu Lukaku è di una precisione chirurgica, si accende non appena entra in campo. E fa consolare un’intera nazione.

Proprio nei panni di riserva ha battuto un record negli ottavi contro gli Stati Uniti, diventando il primo giocatore della storia a segnare dopo essere subentrato in quattro partite diverse ai Mondiali. Tre reti in 199 minuti: bel bilancio.

La sua stagione a Napoli non è stata certamente come quella del quarto scudetto, visto che ha saltato tutto il girone d’andata in campionato e successivamente, a marzo, ha subito un infortunio all’anca, per poi restare in Belgio a curarsi; ciò ha provocato una certa freddezza da parte del Napoli nei suoi riguardi.

Ora, però, Big Rom sembra essere pronto a provare a tornare ai suoi livelli e un obiettivo dopo il Mondiale sarà certamente convincere Max Allegri e la società partenopea a continuare la sua avventura a Napoli.