Gatti-Napoli, Tuttosport insiste: il feeling non si è mai interrotto

Il possibile affare Napoli-Gatti resta vivo: il feeling, si legge, non si è mai interrotto. Come racconta Tuttosport, la Juventus torna in campo lunedì con il raduno agli ordini di Luciano Spalletti, e con il raduno riparte anche il mercato — quello in uscita, soprattutto. Tra i bianconeri in attesa di una sistemazione ci sono Rouhi, Joao Mario, Arthur e Milik, con alcune situazioni più spinose: il portiere Di Gregorio, che aspetta proposte concrete pur mettendosi a disposizione, e appunto Federico Gatti.

Napoli-Gatti: perché l’idea non è mai tramontata

Ed è qui che entra in gioco il Napoli. Il difensore è da tempo un obiettivo degli azzurri: era stato indicato come possibile alternativa a Gila, con una valutazione tra i 25 e i 30 milioni, e proprio la persistenza di questo interesse spiega perché il suo nome continui a rimbalzare tra Torino e Castel Volturno. Non a caso, nelle scorse settimane si era parlato di un vero e proprio asse di mercato tra i due club, con il Napoli che torna su Gatti e Lobotka che può diventare la chiave dell’operazione.

Un incastro che, sulla carta, conviene a entrambe: Spalletti stima Lobotka e lo vorrebbe per il suo centrocampo, mentre il Napoli cerca rinforzi in difesa. Con la Juve chiamata prima a piazzare gli esuberi, il terreno per parlarne — anche di Gatti — si sta preparando da solo.

Il nodo: serve davvero al Napoli?

Resta però la domanda di merito, che qui non abbiamo mai nascosto. Perché se da un lato il pressing è reale, dall’altro ci si è chiesti se Gatti sia davvero più forte dei difensori già in rosa, con una risposta tutt’altro che scontata. E c’è pure la linea generale del club, che non vuole comprare se non per sostituire chi partirà. Il feeling, insomma, non si è mai interrotto. Ma tra il “piacere” e il “prendere” c’è di mezzo tutto il mercato: le uscite della Juve, quelle del Napoli e la volontà di far quadrare i conti. Lunedì, con la Signora di nuovo al lavoro, si comincia a fare sul serio.