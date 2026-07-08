Spalletti vuole Lobotka e Anguissa alla Juventus

Lo scrive Repubblica. Spalletti li ha già allenati e stima entrambi. Ma non sono gli unici nella lista bianconera, dove figurano anche Goretzka e Kessie.

La Juventus ha annunciato Frederic Massara come nuovo direttore tecnico bianconero; nel 2023 lo voleva Allegri al posto di Giuntoli. Massara lavorerà insieme a Giovanni Carnevali e Marco Ottolini per costruire la Juve della prossima stagione, provando a centrare la qualificazione in Champions, non riuscita quest’anno. L’idea del tecnico Luciano Spalletti, come riportato da Repubblica, sarebbe quella di ricostruire il centrocampo, puntando a due suoi vecchi pallini: Frank Anguissa e Stanislav Lobotka.

Spalletti potrebbe riabbracciare Lobotka e Anguissa alla Juventus

Entrambi sono in scadenza con il Napoli nel 2027 e potrebbero decidere di intraprendere una nuova esperienza dopo i due scudetti vinti con gli azzurri.

Repubblica scrive:

A centrocampo, avviati i contatti con l’entourage di Goretzka, svincolato, così come Kessie, che interessa anche ad Atalanta e Roma. Non sono da scartare anche le ipotesi Anguissa e Lobotka, ora al Napoli: entrambi in scadenza il prossimo anno, possono riabbracciare Spalletti sotto la Mole.

Il camerunense vicino a lasciare Napoli

Tra i due, quello maggiormente in bilico sembra essere proprio Anguissa, lontano dal rinnovare il proprio contratto col Napoli. Anche se tutto dipenderà dal nuovo tecnico Max Allegri, che potrebbe decidere di tenerlo in rosa e provare a convincerlo.

Tuttavia, gli azzurri non vorrebbero perderlo a parametro zero il prossimo anno; dunque l’obiettivo sarà, se dovesse essere rilanciato da Allegri la prossima stagione, rinnovare il suo contratto di almeno un altro anno.