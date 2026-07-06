Napoli-Juventus, possibile affare a sorpresa: gli azzurri tornano su Gatti per Allegri, e Lobotka può diventare la chiave

Dopo il mancato arrivo di Gila, il Napoli riaccende i contatti per il difensore bianconero, gradito a Massimiliano Allegri. Ma la Juventus lo valuta 25 milioni e il prestito è complicato: tutto potrebbe cambiare se sul tavolo finisse anche Stanislav Lobotka, il centrocampista che Spalletti vuole a Torino.

Un asse di mercato inatteso tra Napoli e Juventus, e al centro c’è Gatti. Il Napoli è tornato a monitorare con attenzione Federico Gatti, profilo molto gradito ad Allegri. Secondo quanto riferisce Tuttosport, dopo il mancato arrivo di Mario Gila gli azzurri hanno riaperto i contatti per il difensore, con l’obiettivo di capire richieste e formule possibili.

Napoli su Gatti: prezzo e formula

Il nodo, come sempre, è il prezzo. La Juventus valuta Gatti intorno ai 25 milioni, e l’ipotesi del prestito — che sarebbe la formula gradita al Napoli — viene considerata difficile. Il difensore, dal canto suo, teme di giocare meno del previsto: “Il rischio è che possa giocare meno di quanto sente di meritare”, scrive Tuttosport, uno scenario che ha già attirato diversi club di Serie A. Non è un nome nuovo dalle nostre parti: avevamo raccontato di come Gatti potesse essere l’alternativa a Gila, sui 25-30 milioni, pur con più di un dubbio sul fatto che sia davvero più forte dei difensori già in rosa.

L’intreccio con Lobotka, la chiave di tutto

Lo scenario, però, può ribaltarsi se la trattativa si allarga. Sul tavolo potrebbe finire anche Stanislav Lobotka, il centrocampista che piace tantissimo a Luciano Spalletti, oggi alla Juventus. “Magari potrebbe cambiare se gli azzurri aprissero un canale per Lobotka, il preferito di Spalletti per il centrocampo“, spiega Tuttosport. Una logica da scambio che avrebbe senso per entrambe: la Juve prenderebbe il regista sognato dal suo allenatore, il Napoli il centrale italiano nel pieno degli anni migliori. Del resto è da tempo che Spalletti vuole Lobotka a Torino, con il Napoli che chiede intorno ai 30 milioni, e lo slovacco è finito nel mirino pure del Besiktas di Italiano, spaventato però dal prezzo.

Il freno: la linea di Manna

C’è però un ostacolo di peso, ed è la posizione del club azzurro. Il diesse Giovanni Manna è stato chiaro: il Napoli non compra se non vende, ma Lobotka “oggi non è in uscita”. Finché quella linea non cambia, l’incastro Gatti-Lobotka resta un’ipotesi affascinante ma tutta da verificare: perché il difensore per Allegri fa gola, ma privarsi del metronomo del centrocampo è un altro paio di maniche. La chiave, insomma, è nelle mani del Napoli: decidere se Lobotka è davvero incedibile, o se il prezzo giusto può aprire un affare a sorpresa con la Juventus.