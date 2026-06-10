Gatti può essere l’alternativa a Gila per il Napoli, costa 25-30 milioni

Il Napoli cerca un centrale di difesa. Non sarà facile arrivare a Mario Gila, il preferito dagli azzurri, poiché la Lazio chiede 30 milioni e non vorrebbe cederlo, avendo già lasciato partire Romagnoli. Per questo motivo, il Napoli potrebbe virare su Gatti della Juventus, che i partenopei avevano già provato a prendere la scorsa stagione.

Gatti l’alternativa a Gila per il Napoli

Scrive Nicolò Schira su Tuttosport:

Lotito appare intenzionato a fare muro per il centrale spagnolo e così il ds Manna potrebbe virare su Federico Gatti.

La valutazione che ne dà il Corriere dello Sport è di 25-30 milioni, quasi lo stesso prezzo di Gila, anche se il difensore della Juve ha due anni in più e metà rivendita di Gila andrebbe al Real Madrid, suo ex club.

Certamente ha maggiore esperienza nelle competizioni europee rispetto allo spagnolo della Lazio; quest’anno ha totalizzato 28 presenze, segnando 4 gol, di cui due in Champions League.

La Juventus il prossimo anno sarà in Europa League e per il centrale ex Frosinone potrebbe essere arrivato il momento di salutare i bianconeri e intraprendere una nuova esperienza, anche se ha un contratto lungo (fino al 2030).