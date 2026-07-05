Ma Gatti è più forte dei difensori del Napoli? Decisamente no

Non è superiore a nessuno tra Buongiorno, Rrahmani, Beukema, probabilmente nemmeno a Rafa Marin. Il portiere marocchino Bounou strizza l'occhio all'Italia e al napoli

Radiomercato continua ad accostare Federico Gatti al Napoli, il difensore della Juventus è un vecchio pallino di Giovanni Manna.

Gatti è stato messo sul mercato dalla Juventus, il Napoli deve cedere prima qualcuno

Come riportato da Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di calciomercato, Federico Gatti è tra i calciatori messi sul mercato dai dirigenti della ‘Vecchia Signora’.

L’opzione Premier League sembra molto difficile, visto che non ci sono squadre interessate. Mentre quella che porta al Napoli resta sempre teoricamente aperta. È tutto da dimostrare che Gatti sia superiore ai centrali del Napoli. Secondo noi no. È superiore a Rrahmani? No. È più forte di Buongiorno? No. Lo cambieremmo con Beukema? No. Nemmeno con Rafa Marin. È da vedere il paragone con Marianucci. Non solo il mantra del team azzurro di queste prime settimane di calciomercato è cedere prima di comprare. Ma ovviamente vanno acquistati calciatori più affidabili di quelli che ci sono.

Bounou ammicca al Napoli? Le sue parole

Per quanto riguarda la questione portieri, dove Milinkovic-Savic è stato messo sul mercato (con Meret che dovrebbe restare ancora in azzurro), si è proposto al mercato italiano il marocchino Yassine Bounou.

L’estremo difensore del Marocco, classe 1991 ed ora all’Al-Hilal di Kouilibaly e Simone Inzaghi, ha parlato del suo futuro dopo la vittoria contro il Canada. Ecco le sue dichiarazioni rilasciate ai microfoni ufficiali di Dazn: “Se un giorno giocherò in Italia? Certo che mi piacerebbe, mai dire mai. Sono stato a Roma, mi piacerebbe vedere anche Milano e Napoli”.