Il Napoli su Favasuli, finalmente (colpo sponsorizzato dal Napolista)

Dice Di Marzio che De Laurentiis ne ha parlato col procuratore Giuffredi. Sarebbe un ottimo colpo per il ruolo di Di Lorenzo. È del Catanzaro, ha 22 anni: il prezzo dovrebbe essere di 12 milioni

Il Napoli è su Favasuli. Lo ha annunciato questa sera Gianluca Di Marzio. Finalmente, diciamo. Il Napoli è sull’esterno destro che tanto bene ha fatto al Catanzaro e ultimamente è passato nella scuderia di Giuffredi che oggi ha incontrato De Laurentiis per mettere a punto l’innovativo rinnovo di Vergara. Il Napolista aveva sponsorizzato l’acquisto di Favasuli, avevamo ricordato che costa la metà Khalaili e che si tratta di un calciatore di 22 anni che può serenamente giocare in Serie A e nel Napoli. Ha disputato un’ottima stagione col Catanzaro.

Ecco cosa scrive Di Marzio.

Favasuli ha esordito anche in Nazionale

Il Napoli inizia a muoversi in vista della prossima stagione di Serie A 2026/27 per rinforzare la rosa a disposizione di Allegri.

Nel giorno del rinnovo di Antonio Vergara, il Napoli ha parlato con l’agente del giocatore e cioè Mario Giuffredi. Che, come detto, non è solo il procuratore di Vergara. Ma anche di Politano, Marianucci, Di Lorenzo. E Costantino Favasuli.

Scrive Di Marzio che il Napoli è interessato a Favasuli classe 2004 di proprietà del Catanzaro. Di Marzio ricorda che è stato uno dei protagonisti del campionato del Catanzaro di Aquilani. L’esterno ha anche esordito in nazionale maggiore, Baldini lo ha impiegato contro la Grecia e contro il Lussemburgo.