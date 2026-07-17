Buongiorno, il problema al ginocchio risale un mese fa. Il Napoli credeva che fosse risolto

Ugolini a Sky Sport 24: "Salterà anche Castel di Sangro, è una novità che potrebbe pesantemente condizionare il mercato. È allo stesso tempo una grande occasione per Rafa Marin".

L’infortunio a Buongiorno potrebbe condizionare pesantemente il mercato

L’infortunio di Buongiorno è la notizia principale ovviamente. Che poi non si può parlare di infortuni, nel senso che non c’è stata alcuna novità. L’infortunio era pregresso, è questa l’assurdità.

Per Sky Sport 24 collegamento da Dimaro (dov’è cominciato il ritiro del Napoli) con Massimo Ugolini:

“I problemi al ginocchio destro di Buongiorno risalgono a circa un mese fa. Sembrava essere tutto risolto, evidentemente non è stato così. Il difensore non sarà a disposizione né a Dimaro né, presumibilmente, a Castel di Sangro. Il ginocchio continua a tormentare il difensore. È una novità che potrebbe pesantemente condizionare il mercato. È allo stesso tempo una grande occasione per Rafa Marin.

Il primo allenamento di Allegri

Intanto oggi c’è stato il primo allenamento agli ordini di Massimiliano Allegri. Ed è comparso immediatamente il pallone. C’è stata subito una netta discontinuità col passato: pochissimo lavoro a secco. A questo punto il Napoli potrebbe correre ai ripari sul mercato, a meno che Rafa Marin non convincerà Allegri.

A Dimaro circa 1.200 tifosi a seguire il primo allenamento. Allegri in ritiro ha portato Rao, ha portato Folorunsho, ha portato Hasa che si è sempre messo in mostra nei ritiri, favorito anche dalla sua struttura fisica abbastanza esile. Allegri è chiamato a scoprire le potenzialità del gruppo a disposizione. In attesa dei calciatori impegnati col Mondiale”.