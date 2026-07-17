Dimaro, inaugurata la Mostra dei Trofei del Napoli: esposti cimeli ufficiali e foto dei protagonisti della storia azzurra
L'ingresso è gratuito. Tale mostra è posto sotto una sorta di igloo, e vedrà troneggiare i trofei vinti dagli azzurri insieme a riproduzioni di giornali d’epoca e foto dei protagonisti
Oggi parte ufficialmente la stagione del Napoli, con il consueto ritiro di Dimaro. Qui Allegri avrà modo di valutare tutti i più di 30 calciatori presenti e capire chi potrà essere utile agli azzurri e chi no.