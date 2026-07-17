Dimaro, inaugurata la Mostra dei Trofei del Napoli: esposti cimeli ufficiali e foto dei protagonisti della storia azzurra

Sappiamo bene come il ritiro del Napoli sia un’esperienza pensata per permettere ai tifosi partenopei di sostenere e legarsi ancora di più alla squadra e al club. Adesso questa esperienza sarà arricchita da una mostra, il Dome, in cui sarà possibile osservare la storia del Napoli attraverso cimeli ufficiali e foto dei protagonisti della leggendaria epopea azzurra.

Il museo del Napoli