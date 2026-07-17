Dimaro, inaugurata la Mostra dei Trofei del Napoli: esposti cimeli ufficiali e foto dei protagonisti della storia azzurra

L'ingresso è gratuito. Tale mostra è posto sotto una sorta di igloo, e vedrà troneggiare i trofei vinti dagli azzurri insieme a riproduzioni di giornali d’epoca e foto dei protagonisti

Dimaro, inaugurata la Mostra dei Trofei del Napoli: esposti cimeli ufficiali e foto dei protagonisti della storia azzurra
Oggi parte ufficialmente la stagione del Napoli, con il consueto ritiro di Dimaro. Qui Allegri avrà modo di valutare tutti i più di 30 calciatori presenti e capire chi potrà essere utile agli azzurri e chi no.

Sappiamo bene come il ritiro del Napoli sia un’esperienza pensata per permettere ai tifosi partenopei di sostenere e legarsi ancora di più alla squadra e al club. Adesso questa esperienza sarà arricchita da una mostra, il Dome, in cui sarà possibile osservare la storia del Napoli attraverso cimeli ufficiali e foto dei protagonisti della leggendaria epopea azzurra.

Il museo del Napoli

Tale mostra, come vedete, posto sotto una sorta di igloo, vedrà troneggiare i trofei vinti dagli azzurri insieme a riproduzioni di giornali d’epoca e foto dei protagonisti. L’esposizione è circolare e presenta delle vetrinette in cui sono esposti altri cimeli azzurri. Tale esposizione è il frutto del lavoro dell’associazione Momenti Azzurri.

L’importanza della memoria

Tale iniziativa ha uno scopo molto importante: permettere a tutti, soprattutto ai più giovani, di conoscere la quasi centenaria storia azzurra. Il Napoli non è stato solo Maradona e De Laurentiis, ma molto, molto di più. Proprio per preservare la memoria e approfondire la conoscenza è fondamentale il ruolo di tale mostra. Una bella iniziativa targata Valentina De Laurentiis, il cui ingresso è gratuito.