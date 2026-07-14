La presentazione di Allegri al San Carlo – LIVE
Al suo fianco ovviamente Aurelio De Laurentiis. Comincia così l'avventura del livornese a Napoli
Sta per cominciare al Teatro San Carlo la presentazione del nuovo allenatore del Napoli Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese sarà ovviamente al fianco del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Seicento gli invitati, ci sarà anche il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. Allegri si mette in scia alla tradizione di presentare i tecnici della squadra azzurra in luoghi storici e rappresentativi della città: per Rudi Garcia fu scelto Capodimonte, per Antonio Conte Palazzo Reale.
Allegri è già arrivato al San Carlo col presidente.