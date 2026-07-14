Mondiale, la finale avrà un intervallo di 30 minuti per uno show in stile Super-Bowl

il Times ha riportato la novità proposta da Infantino in pieno stile americano. Sarebbe uno stravolgimento del regolamento. Lo show trasmesso dalle tv

Spagna e Francia hanno dato il via alla prima semifinale di questo Mondiale, ma in questi minuti sta circolando una notizia che riguarda la finale di domenica.

Le tv inglesi trasmetterebbero 11 minuti dello spettacolo

Come riportato dal Times, c’è una nuova idea della Fifa di Infantino. L’intervallo della finale non dovrebbe essere di 15 minuti ma di 30. Uno stravolgimento del regolamento. Il motivo? Consentire uno spettacolo musicale in stile Super-Bowl che ovviamente sarebbe trasmesso dalle tv. Lo scorso anno l’intervallo della finale del Mondiale per club durò 25 minuti.

Le tv inglesi Itv e Bcc hanno l’intenzione di trasmettere 11 minuti del spettacolo, per poi avere 15 minuti per commentare il primo tempo. Diverse star si esibiranno nel corso dell’intervallo: Madonna, Justin Bieber, Shakira, BTS, Burna Boy, Gustavo Dudamel e il PS22 Chorus con i Coldplay. Mentre Robbie Williams, Tom Cruise e Nicole Scherzinger saranno protagonisti della cerimonia di chiusura del Mondiale prima della finale.

Dopo gli hydration break, che hanno diviso le gare in quattro tempi, dunque, questo Mondiale diventa ancora più americano con un intervallo in stile Super-Bowl.