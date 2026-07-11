Nel calcio come in politica, il vecchio ordine mondiale sta crollando: il Mondiale ribalta le gerarchie (e riesce contro Infantino)

Il grande tema di questo Mondiale è il crollo delle gerarchie. Come scrive Simon Tisdall sul Guardian, di tutte le forzature di Donald Trump la sua ingerenza furtiva su USA-Belgio — la riammissione di Balogun — ha scatenato la reazione globale più unanime e furiosa. Il mondo ama il calcio, non ama lui. E gli Stati Uniti hanno perso lo stesso, travolti 4-1 dal Belgio: karma, lo chiama Tisdall, una moderna morale che illumina i limiti dell’autoritarismo.

Mondiale, le gerarchie che saltano: superpotenze fuori, piccole protagoniste

Il quadro è quello di un ribaltamento quasi carnevalesco. Le superpotenze deludono: la Cina fuori nonostante gli investimenti statali, la Russia bandita, gli Usa ancora “pesci piccoli” del soccer. Otto dei dieci Paesi più popolosi del pianeta sono assenti — Cina e India comprese — mentre a segnare in grande sono le nazionali-minnow: Capo Verde, Curaçao, RD Congo, Ecuador, Bosnia. È lo stesso movimento per cui, in Europa, anche il vecchio calcio del Continente perde i pezzi: le gerarchie di sempre vacillano.

E la partita simbolo è proprio quella degli ottavi. La vittoria del Belgio sui co-padroni di casa, dopo che la FIFA aveva rimesso in campo l’espulso Balogun su richiesta di Trump, per Tisdall è un trionfo tanto sportivo quanto democratico: le manovre di un “bullo megalomane” e di un’organizzazione nota per corruzione e avidità, scrive, sono state sventate sul campo.

Un Mondiale che riesce nonostante Infantino

Il cuore dell’analisi è qui. Come le edizioni di Russia e Qatar, questo Mondiale funziona malgrado la FIFA e il suo capo, non grazie a loro. Dynamic pricing e merchandising raccontano le priorità di Infantino: potere e denaro. Aveva blandito Putin nel 2018, gli autocrati del Qatar nel 2022, ora Trump — con il premio per la pace fasullo e i tifosi di Haiti, Costa d’Avorio e Senegal lasciati a piedi. Il risultato, però, è che le tensioni stanno ulteriormente scardinando lo status quo: la UEFA è ai ferri corti con la FIFA sul caso Balogun e sulla Russia, ha respinto gli hydration break e ha affidato un incarico di peso all’arbitro somalo Artan che la FIFA non aveva protetto. Uno strappo che, nota Tisdall, ricalca il solco tra Trump e i suoi autoritari da una parte e le democrazie europee dall’altra.

Nel frattempo le africane, più numerose che mai, pretendono di contare di più, e l’Egitto di Hossam Hassan accusa: “È tutto una questione di soldi, vogliono Messi nel torneo”. Con il 2030 a sei Paesi ospitanti all’orizzonte, le vecchie gerarchie monopolistiche — nel calcio come in politica — “vacillano e si sgretolano”.

Solo retorica? Forse no

Tisdall conosce l’obiezione: i Mondiali non cambiano nulla, ci si emoziona, l’Inghilterra perde ai rigori e si torna al calcio dei club e alla politica di sempre. Dopo la Francia multietnica del 1998 si diede per spacciata l’estrema destra francese, e non accadde. Eppure, tra un episodio brutto e l’altro — dal razzismo su Mbappé della senatrice paraguaiana (“Mbappé 8, bigotti 0“, la replica) alle molestie all’Iran — il torneo si è trasformato in una festa di multiculturalismo dal basso, uno schiaffo a Trump e Farage. Stavolta, si augura Tisdall, potrebbe restarne un “rimbalzo” duraturo verso più giustizia ed equità globale. Un obiettivo che, conclude, “vale la pena”