Il Napoli pensa a Nahuel Molina per la fascia destra: offerto da un intermediario, ora la valutazione su costo e ingaggio

Il terzino argentino dell'Atletico Madrid è finito sul tavolo della dirigenza azzurra. Prima di affondare, il Napoli vuole il quadro economico completo: indennizzo per i Colchoneros e stipendio richiesto dal giocatore. Sullo sfondo, l'ipotesi di uno scambio con Mathias Olivera, gradito a Simeone.

Nuova idea per la corsia destra: Molina al Napoli. Il nome di Nahuel Molina, terzino destro dell’Atletico Madrid, è finito sul tavolo azzurro dopo essere stato proposto da un intermediario italiano. A rilanciare l’indiscrezione è il giornalista Nicolò Schira, secondo cui il club sta analizzando l’operazione valutandone con attenzione i costi complessivi.

Molina offerto al Napoli: cosa filtra

“Nahuel Molina è stato offerto al Napoli da un intermediario italiano”, scrive Schira. “Il terzino destro potrebbe lasciare l’Atletico Madrid e il Napoli sta valutando questa possibilità. Il club sta aspettando di conoscere le condizioni dell’eventuale affare: indennizzo per l’Atleti e richiesta di ingaggio di Molina”. In sintesi: prima di prendere una decisione, il Napoli vuole sapere quanto chiedono i Colchoneros per il cartellino e quale stipendio pretende l’argentino. Solo con il quadro economico definito deciderà se affondare o virare su altri profili.

Lo sfondo: l’ipotesi scambio con Olivera

La pista non è isolata. Da settimane si parla di un asse Napoli-Madrid, con l’Atletico interessato a Mathias Olivera e la possibilità di uno scambio proprio con Molina: il terzino uruguaiano è gradito a Simeone, e questo potrebbe sbloccare l’operazione. Non a caso già a giugno Molina era stato indicato come obiettivo, con l’Atletico a chiedere circa 15 milioni e l’ipotesi dello scambio con Olivera. Un incastro che, se confermato, permetterebbe agli azzurri di limitare l’esborso di cassa.

La corsia destra del Napoli e le alternative

Il tema di fondo è la ricerca di un rinforzo (o vice) sulla destra, un ruolo su cui il Napoli lavora da tempo: si è parlato a lungo di un casting per la controfigura di Di Lorenzo, con Norton-Cuffy in pole, tanto che gli azzurri hanno offerto 15 milioni al Genoa per l’inglese, che però ne chiede 20. Non solo: tra i nomi valutati per la fascia è spuntata anche l’idea Bellanova. Molina, che Allegri apprezza fin dai tempi dell’Udinese, entra dunque in una lista già affollata: sarà il quadro economico — costo e ingaggio — a dire se diventerà la scelta giusta o l’ennesima suggestione.