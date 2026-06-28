Il Napoli ha offerto 15 milioni per Norton-Cuffy ma il Genoa ne chiede 20

Repubblica Genova scrive dell'interesse del Napoli, sul calciatore ci sono anche Inter e Fiorentina

A differenza dell’anno scorso, il calciomercato del Napoli è molto più lento. La colpa è sicuramente anche dei Mondiale che, di fatto, rallenta tutto il processo del mercato, ma in queste ultime è tornato sotto la luce dei riflettori Norton-Cuffy del Genoa.

Sull’inglese ci sono anche Inter e Fiorentina

Come riportato dalla redazione dall’edizione genovese, dunque, il Napoli avrebbe offerto ben 15 milioni di euro per acquisire a titolo definitivo le prestazioni dell’esterno inglese. Tuttavia, il Genoa continua a chiederne 20 di milioni per dare il via libera alla cessione di uno dei giocatori più importanti del team guidato da Daniele De Rossi.

Ma, ovviamente, su Norton-Cuffy ci sono anche altre due squadre di Serie A. La prima è la Fiorentina, mentre la seconda è l’Inter. Il club meneghino, dopo il mancato arrivo di Marco Palestra ( che ha rifiutato i nerazzurri per diventare un nuovo calciatore del Chelsea di Xabi Alonso), è infatti alla ricerca del sostituto di Dumfries, ma anche lo stesso Napoli è alla ricerca di un esterno destro.

Il Napoli deve trovare un vice Di Lorenzo

Giovanni Manna deve assolutamente un sostituto di Giovanni Di Lorenzo che non può giocarle tutte. Con il probabilissimo addio di Mazzocchi, il Napoli vuole dunque prendere un laterale.

Il nome più caldo è sicuramente quello di Anan Khalaili dell’Union SG, che continua a tirare sul prezzo. Un altro nome seguito dal Napoli, indirettamente, è legato proprio a Norton-Cuffy, visto che stiamo parlando di Dodò della Fiorentina. Vedremo cosa succederà nelle prossime settimane per quanto riguarda questo specifico ruolo della difesa partenopea.