Il Napoli tratta con Giuntoli? Spunta l’idea Bellanova (una mezza delusione all’Atalanta)

Il Napoli deve sfoltire, ha 47 calciatori in rosa. Restano due ruoli da coprire: un portiere e un calciatore che faccia rifiatare Di Lorenzo. La Gazzetta fa il nome di Bellanova. C'è anche Molina il preferito di Allegri

Il difensore centrale può attendere, il Napoli ne ha cinque in rosa

Il Napoli avrà un mercato in entrata anche se con molta calma. C’è da sfoltire la rosa di 47 calciatori, almeno la metà di essi dovranno andare via. Restano comunque due ruoli da coprire: l’esterno destro di difesa, ossia il sostituto di Di Lorenzo; e il portiere. Per tutto il resto si dovrà attendere. A partire dal difensore centrale. Il Napoli ne ah cinque in rosa e non intende averne un sesto (Mario Gila). Peraltro il Napoli ha difensori forti: da Rrahmani a Buongiorno, da Beukema a Rafa Marin, più Marianucci.

La Gazzetta scrive di Bellanova che all’Atalanta non ha mantenuto le aspettative. Era stato più dirompente con la maglia del Torino. Il napoli, se dovesse realmente inseguire Bellanova, si ritroverebbe a trattare con Giuntoli nuovo direttore sportivo della società dei Percassi.

Da Bellanova a Molina che è il preferito di Allegri

Scrive la Gazzetta che:

“L’Atalanta valuta Bellanova una quindicina di milioni, che il Napoli conta di poter incassare dall’uscita di qualche esubero come Cajuste, Lindstrom, Ngonge, Zerbin, Folorunsho, Obaretin o Coli Saco. Bellanova, da parte sua, sarebbe felice di restare in Italia e di poter approdare in una nuova big, con ambizioni da vertice”.

Il nome preferito da Allegri resta l’argentino Molina che all’Atletico Madrid e che sta disputando i Mondiali negli Stati Uniti con Messi e compagnia. Il Napoli vorrebbe scambiarlo con Mathias Olivera, magari con l’aggiunta di un piccolo conguaglio. La Gazza ricorda che nella lista di Manna c’è anche Dodo della Fiorentina. E più dietro il solito Juanlu.