Casting Napoli per la controfigura di Di Lorenzo, ora il favorito è Norton-Cuffy

Per Khalaili l’Union Saint-Gilloise chiede troppo: 25 milioni.

Allegri vuole una controfigura di Giovanni Di Lorenzo. Il capitano ad agosto compirà 33 anni, non potrà giocare tutte le partite. Urge un sostituto all’altezza. E il Napoli ha allestito un vero e proprio casting. Per Khalaili l’Union Saint-Gilloise chiede troppo: 25 milioni. Dodo di anni ne ha 28. Adesso l’idea è Norton-Cuffy inglese di 22 anni, scuola Arsenal. Gioca nel Genoa da due stagioni, migliore la seconda: soprattutto la prima parte di campionato, poi si è un po’ spento.

Scrive Repubblica Napoli con Pasquale Tina:

È stato tra i migliori del Grifone nel girone d’andata, poi è stato un po’ frenato per qualche acciacco fisico, ma il suo valore non è in discussione. Ha

forza fisica e grande duttilità. Ha 22 anni e ampi margini di miglioramento.

Norton-Cuffy ha caratteristiche che ricordano il capitano.

Il prezzo è accessibile: attorno ai 15 milioni di euro (il 10% della rivendita andrà all’Arsenal che detiene il prezzo del cartellino). Presto si entrerà nel vivo della trattativa, scrive Repubblica. Sarebbe un buon colpo mordi e fuggi. Il Napoli quella casella deve occuparla, da troppo tempo Di Lorenzo non ha un sostituto. La stagione sarà impegnativa. E Norton-Cuffy ha caratteristiche che ricordano il capitano. Deve ovviamente migliorare, sotto il profilo della continuità e non solo.

Il Corriere dello Sport descrive così l’inglese:

È un esterno di spinta che vanta già una discreta esperienza nonostante la giovanissima età. Nella scorsa stagione ha collezionato 29 presenze con due gol in Serie A. Ha agito principalmente da esterno di centrocampo ma anche da terzino di una linea a quattro. In carriera si è mosso anche a sinistra o, all’occorrenza, da centrale. Insomma, è un jolly prezioso che fa della spinta e dello sprint i suoi punti di forza. Oltre a una fisicità importante.