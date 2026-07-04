Napoli, Atletico Madrid su Olivera: occhio allo scambio con Molina
Come riportato da Sport Mediaset, il Napoli e l'Atletico Madrid potrebber dar vita ad uno scambio tra Olivera e Molina
Mathias Olivera, dopo aver salutato il Mondiale con il suo Uruguay, potrebbe dire addio anche al Napoli, dove ha vinto la bellezza di due scudetti ed una Supercoppa italiana.
Atletico Madrid su Olivera: il Napoli lo valuta 15 milioni, occhio a Molina
Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, infatti, l’ex Getafe sarebbe finito nel mirino dell’Atletico Madrid del ‘Cholo’ Simeone. Il Napoli valuta Mathias Olivera circa 15 milioni di euro, ma l’esterno sinistro potrebbe finire in una trattativa ancora più grande, ovvero lo scambio con l’argentino Molina.
L’ex Udinese ha solo un anno di contratto con l’Atletico Madrid ed è nella lista del Napoli per rafforzare le corsie esterne. Vedremo se questo scambio tra laterali sudamericani avverrà o meno in questa sessione di calciomercato.