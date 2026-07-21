Su Dazn gratis tutte le amichevoli (si pagano solo quelle del Napoli)
Per il club azzurro si paga dieci euro a partita. Il resto del programma è gratis (per Dazn Family e Full) e include anche partite di Juventus, Milan e Inter
Per chi ancora non fosse saturo di calcio
È appena finito il Mondiale. Quindi immaginiamo che per un mesetto si abbia voglia di staccare un po’ dal pallone. Ma per chi, invece, vuole immediatamente sintonizzarsi con l’avvio della nuova stagione della Serie A, ecco che comincia la stagione delle amichevoli.
E Dazn informa che tutte le amichevoli sono visibili gratuitamente, incluse – senza costi aggiuntivi – all’interno degli abbonamenti Dazn Family e Dazn Full. Con una sola eccezione: le partite del Napoli che saranno messe a disposizione dal club stesso in modalità pay-per-view per gli utenti già abbonati a Dazn. Bisogna sganciare dieci euro a partita.
I temerari hanno potuto guardare gratis la sfida tra la Lazio e la Lazio Primavera, oppure Torino-Pinzolo, ma anche Basilea-Juventus o ancora Bologna-Arminia Bielefeld.
Le amichevoli del Napoli si pagano: 10 euro a partita
Domani, ad esempio, Dazn propone gratis Bologna-Heidenheim, Torino-Alcione Milano e Fiorentina-Gubbio.
Giovedì Cagliari-Sampdoria. Sabato Standard Liegi-Juventus, Celtic-Milan, Queens Park Rangers-Firoentina, Torino-Cittadella.
Domenica è in programma – sempre gratis – Karlsruher-Inter e Cannes-Roma.
I match del Napoli, invece, contro Arezzo, Carrarese, Osasuna, Ceuta Vigo, Salonicco, sono a pagamento.
Il Corriere dello Sport ha scritto nei giorni scorsi di schiaffo al buon senso.
La prima partita vera si giocherà sabato 22 agosto alle 20.45 a Marassi: Genoa-Napoli prima giornata di campionato.