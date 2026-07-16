Napoli, esuberi costano 30 milioni: Lukaku il più costoso

Prima di comprare, il Napoli deve vendere: e il conto degli esuberi non è leggero. Secondo una stima della Gazzetta dello Sport, la lista dei partenti individuati dal club pesa complessivamente vicino ai 30 milioni di euro sui costi della società. Una cifra che, di fatto, condiziona tutto il mercato azzurro.

Lukaku, la voce più pesante

Tra i nomi più onerosi c’è Romelu Lukaku: secondo il quotidiano il centravanti belga costa al club circa 11,5 milioni di euro lordi, nonostante i vantaggi fiscali legati al Decreto Crescita — una delle voci più rilevanti dell’intero bilancio. Non stupisce, quindi, che il suo futuro sia in bilico: da una parte Allegri studia come sarebbe averlo accanto a Hojlund, dall’altra il nodo del monte ingaggi resta centrale, in un quadro in cui rendimento e costi dei big sono sotto esame.

La lista dei partenti

Oltre a Lukaku, nell’elenco degli esuberi figurano — riporta la Gazzetta — Milinkovic-Savic, Olivera, Mazzocchi, Marianucci, Lindstrom, Cajuste, Folorunsho, Ngonge e Cheddira, oltre a diversi giovani rientrati dalle esperienze in Serie C. Una situazione che De Laurentiis aveva già illustrato pubblicamente nei giorni scorsi. Ed è lo stesso motivo per cui il mercato in entrata resta appeso alle cessioni: serve prima certezza nelle uscite, e la lista di Manna si muove sul filo di ciò che si libera.

Il nodo della seconda squadra

C’è infine un aspetto strutturale. Secondo la ricostruzione della Gazzetta, il Napoli sarebbe penalizzato anche dall’assenza di una seconda squadra, strumento che permetterebbe una gestione più efficace dei giovani talenti, evitando che finiscano a ingrossare la voce esuberi dopo i prestiti. Una soluzione su cui la società potrebbe riflettere per organizzare meglio il percorso di crescita dei propri prospetti. Nel frattempo, la priorità è una sola: alleggerire quei 30 milioni. E il primo nome, per peso specifico, resta quello di Lukaku.