Lukaku è fuori dal progetto del Napoli? Sirene turche dal Fenerbahçe e dal Besiktas, gli azzurri chiedono 10 milioni

Il belga, dopo una stagione sotto le attese, non rientra più nei piani. Il club ha fissato il cartellino a 10 milioni e punta a cederlo a titolo definitivo per fare cassa. Sul giocatore, che guadagna 8 milioni netti a stagione, si muovono due club turchi. E per il Napoli sarebbe l'occasione per alleggerire il monte ingaggi.

Il futuro di Lukaku al Napoli sembra ormai lontano. A riferirlo è il giornalista di mercato Nicolò Schira: Fenerbahçe e Besiktas hanno mostrato interesse per l’attaccante belga, e il Napoli chiede 10 milioni di euro per cederlo. Il centravanti ex Inter guadagna 8 milioni a stagione, con un contratto in scadenza a giugno 2027: i 10 milioni richiesti corrispondono più o meno al suo valore a bilancio, quindi non una minusvalenza.

Lukaku fuori dal Napoli: la richiesta e i club turchi

Non è un fulmine a ciel sereno. Che il belga fosse tra i partenti possibili lo si respirava da settimane: proprio noi avevamo raccontato come il Napoli rischiasse di perderlo, con Lukaku tra i primi obiettivi del Fenerbahçe. Un interesse che ora, stando alle indiscrezioni di oggi, si allarga al Besiktas e trova un prezzo: 10 milioni, cifra con cui gli azzurri contano di monetizzare a titolo definitivo. Il nodo, semmai, resta l’ingaggio da 8 milioni: uno stipendio pesante, che restringe la platea dei club in grado di sostenerlo — e che la Turchia, tradizionalmente, può permettersi.

Perché il Napoli si muove: Allegri e il rebus attacco

La svolta arriva nel pieno della rivoluzione tecnica. Con l’arrivo in panchina di Allegri, il reparto offensivo è tutto in valutazione, e la coppia di big pagati a peso d’oro è finita sotto esame: da tempo ci si chiede che fine faranno De Bruyne e Lukaku, definiti un “lusso” per il Napoli, tanto che anche Pedullà li aveva indicati come due punti interrogativi del mercato azzurro. Cedere Lukaku significherebbe liberare un ingaggio importante e reinvestire su un profilo più adatto alle idee del nuovo allenatore.

Il paradosso di Big Rom

C’è però un controcanto che vale la pena ricordare. Nonostante la stagione opaca, il belga aveva mostrato di poter ancora incidere: avevamo persino scritto di come la “lenta” Napoli avesse riscoperto che Lukaku, a gara in corso, resta un bomber, e che, sul piano delle garanzie, pur costando meno De Bruyne, è Lukaku a dare più affidabilità. Insomma, un separato in casa che ha ancora mercato. Ora la palla passa alle cifre: se Fenerbahçe o Besiktas si avvicineranno ai 10 milioni e copriranno l’ingaggio, l’addio di Big Rom da Napoli potrà concretizzarsi.