Lukaku, c’è una luce nel suo futuro: il belga del Napoli è tra i primi obiettivi del Fenerbahce
Come riportato da Nicolò Schira, Romelu Lukalu (insieme a Sorloth e Guirassy) è tra i primi obiettivi per l'attacco del Fenerbahce
In attesa dell’ottavo di finale mondiale del suo Belgio contro i padroni di casa degli Stati Uniti, per Romelu Lukaku bisogna sottolineare delle grosse novità che riguardano il suo futuro.
Calciomercato Napoli, il Fenerbahce vuole Lukaku: le ultime
Come riportato sul proprio profilo ufficiale di X da Nicolò Schira, giornalista ed esperto di calciomercato, il centravanti belga fa parte della short list dei possibili nuovi attaccanti centrali del Fenerbahce. Quest’ultimo è infatti alla ricerca di un nuovo centravanti.
In questa speciale lista c’è anche un calciatore accostato al Napoli proprio per sostituire Romelu Lukaku. Il calciatore in questione è il norvegese Sorloth dell’Atletico Madrid, accostato anche alla Juventus di Luciano Spalletti. Il terzo nome è quello di Guirassy del Borussia Dortmund.
L’ingaggio di Lukaku è troppo esoso per le casse economiche del Napoli
Sul futuro di Lukaku, dunque, arriva la possibilità di poter andar a giocare nel campionato turco con la maglia del Fenerbahce. In queste ultime settimane si era parlato di una sua possibile permaneza al Napoli, visto che è sempre piaciuto a Massimiliano Allegri.
Il tecnico toscano voleva il belga già ai tempi della Juventus, ma per la non cessione di Lukaku il nodo centrale è sempre lo stesso: l’ingaggio. Il belga infatti percepisce dal club partenopeo uno stipendio di circa 8 milioni di euro netti a stagione, cifra ormai troppo esosa per i programmi futuri del Napoli.