Anguissa e Lukaku restano due punti interrogativi per il Napoli (Pedullà)

Su YouTube: "Per Milinkovic-Savic non offrono 15 milioni. Un difensore va ceduto, sono tanti. Lang non credo che sia un intoccabile, Lucca lo devono testare".

Anguissa e Lukaku restano due punti interrogativi per il Napoli (Pedullà)

Db Como 02/05/2026 - campionato di calcio serie A / Como-Napoli / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: Frank Anguissa-Nico Paz

Il giornalista Alfredo Pedullà si esprime in merito alle uscite che dovrà effettuare il Napoli prima di procedere con i nuovi acquisti.

Le cessioni che dovrà effettuare il Napoli nel calciomercato

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Sul suo canale YouTube, Pedullà ha dichiarato:

“Il Napoli ha necessità di vendere. Milinkovic-Savic, che è stata un’altra richiesta di Conte a oltre 20 milioni e che adesso non ti offrono neanche 15 milioni. Un difensore lo devi per forza cedere, anche se Beukama dice di voler restare, ma lui, Rafa Marin, Rakmani… è un discorso troppo troppo allargato con diversi protagonisti. Son tanti, probabilmente son troppi e c’è anche Buongiorno; qualcuno deve uscire. Anguissa è un punto di domanda vero e Lukaku è un punto di domanda vero e il mercato giustamente De Laurentis lo vuole fare quando entra qualcosa in cassa. Lang non credo che sia un intoccabile, Lucca lo devono testare”.