Anguissa e Lukaku restano due punti interrogativi per il Napoli (Pedullà)
Su YouTube: "Per Milinkovic-Savic non offrono 15 milioni. Un difensore va ceduto, sono tanti. Lang non credo che sia un intoccabile, Lucca lo devono testare".
Il giornalista Alfredo Pedullà si esprime in merito alle uscite che dovrà effettuare il Napoli prima di procedere con i nuovi acquisti.
Le cessioni che dovrà effettuare il Napoli nel calciomercato
Sul suo canale YouTube, Pedullà ha dichiarato:
“Il Napoli ha necessità di vendere. Milinkovic-Savic, che è stata un’altra richiesta di Conte a oltre 20 milioni e che adesso non ti offrono neanche 15 milioni. Un difensore lo devi per forza cedere, anche se Beukama dice di voler restare, ma lui, Rafa Marin, Rakmani… è un discorso troppo troppo allargato con diversi protagonisti. Son tanti, probabilmente son troppi e c’è anche Buongiorno; qualcuno deve uscire. Anguissa è un punto di domanda vero e Lukaku è un punto di domanda vero e il mercato giustamente De Laurentis lo vuole fare quando entra qualcosa in cassa. Lang non credo che sia un intoccabile, Lucca lo devono testare”.