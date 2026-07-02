Chi è quel centravanti del Belgio che entra e segna? La lenta Napoli scopre che Lukaku è un bomber

Ora, non è caratteristica del tifoso riflettere sul “what if”, sul cosa sarebbe potuto essere e impelagarsi nella cupa foresta delle ipotesi: gli basta ciò che è immanente, empiricamente visibile, dimostrabile, ossia ciò che è stato e ciò che gli si presenta davanti agli occhi. E ciò che si presentò davanti agli occhi, fu un gol allo scadere e uno slancio enorme verso il sacro posto nella competizione dei grandi introiti.

Ecco, ma what if? Ecco, e se Lukaku non fosse mai entrato in quel match dopo mesi di agonia? Chi avrebbe compresso il tempo e lo spazio per mettere la gamba e beffare Montipò, regalando l’urlo di gioia a una città intera? Chi lo sa come sarebbe andata a finire: questi scivoloni aprono voragini nelle certezze dei calciatori in cui è rischioso guardare dentro.

Ma Lukaku era lì, un armadio a dieci ante pronto a caricarsi la squadra sulle spalle, as always, e così è stato. Un gol di una tonnellata di peso.

Poi il post partita con lo sfogo per la perdita di Roger, il caro padre, e la dichiarazione d’amore vero per Napoli che lo ha aiutato a rinascere. Non sono cose che possono essere dimenticate tanto in fretta. Il resto lo conosciamo: quel maledetto infortunio in amichevole contro l’Olympiacos ci ha tolto l’arma per eccellenza del gioco di Antonio Conte, e la sua decisione di curarsi in Belgio ha alimentato un fuoco di avversione nei suoi confronti che non sembra spegnersi.

Posto che nessuno sa realmente come andranno le cose se non i diretti interessati, c’è da dire che comunque, tornando a casa sua, è guarito e pur magari non essendo al top della forma il suo lo sta dando. Ergo, uno per la propria salute prende le decisioni che deve prendere, no?

Ai Mondiali

Alla fine, è riuscito a rispondere alla chiamata della Nazionale e Garcia forse dovrebbe accendere un cero a qualche santo per questo. Big Rom è stato decisivo in due match cruciali.

Nel primo match dei Mondiali, il Belgio è sotto 1-0 contro l’Egitto: lui entra al 65’ e, un minuto dopo, propizia l’autogol di Hany con un movimento a tagliare sul primo palo che ricorda molto quello contro la Roma nel match casalingo del 24 novembre 2024, vinto 1-0 proprio con un suo gol.

Contro l’Iran non brilla nei 73 minuti in campo, come non brilla tutto il Belgio, mentre nella goleada contro la Nuova Zelanda entra e segna all’86’ e fornisce l’assist del 5-1 finale per Saelemaekers.

Poi, ieri, il gol più importante. Sedicesimi di finale, il Senegal veleggia verso una vittoria storica che li condurrebbe agli ottavi. Poi lo scoglio nelle fattezze del gigante belga. Entra al 45’, dà il via alla rimonta con un gol cruciale all’86’ su assist di Meunier dalla destra.

Anche qui: what if? Non lo sapremo mai. Romelu ha tolto ogni forza all’ipotesi. C’è la realtà, e la realtà dice Belgio agli ottavi grazie al suo gol.

Obiezioni?

Il Napoli ci pensi bene