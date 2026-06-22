De Bruyne e Lukaku sono un lusso per il Napoli, che fine faranno?

Repubblica Napoli: uno dei sicuramente partirà. Nei prossimi giorni De Laurentiis e Allegri faranno il punto della situazione

De Bruyne e Lukaku sono un lusso per il Napoli, che fine faranno?

Belgium's forward Kevin De Bruyne and Belgium's forward Romelu Lukaku take part in a training session of the Belgian national football team at the Proximus Basecamp in Tubize, on the outskirts of Brussels on June 1, 2026. The Red Devils will face Croatia in a friendly game on June 2, 2026, as part of their preparation ahead of the 2026 FIFA World Cup football tournament.

Che fine faranno De Bruyne e Lukaku? De Bruyne pare essere un punto fermo del Napoli di Allegri, così scrive anche il Corriere della Sera. Il secondo sembra in partenza. Ieri sera entrambi non hanno brillato (eufemismo) nello zero a zero del Belgio ai Mondiali contro l’Iran. In Belgio hanno criticato soprattutto Kdb.

Allegri e De Laurentiis faranno il punto anche su De Bruyne e Lukaku

Scrive Repubblica Napoli, con Marco Azzi che “i due belgi sono un lusso e il loro rendimento nella scorsa stagione non ne giustifica in teoria la conferma, al di là dei contratti di Kdb e Big Rom in scadenza nel 2027”.

Nei prossimi giorni presidente e allenatore faranno il punto della situazione “per trovare la quadra tra esigenze economiche e tecniche”. A proposito di De Bruyne e Lukaku, prosegue Repubblica: “Una certezza intanto c’è già: è da escludere che restino entrambi. Per il centrocampista potrebbero esserci offerte proprio dagli Stati Uniti, per il bomber da Turchia e Arabia Saudita“.