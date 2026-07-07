Massara sarà il nuovo dt della Juve: Allegri lo voleva con sé quando tornò in bianconero

Lo svela Di Marzio: "L'ipotesi più probabile è che vada a prendere il posto di François Modesto." Sul vecchio interesse di Allegri: "In un modo o nell'altro, sembra che il destino di Massara fosse legato al club torinese."

Massara sarà il nuovo dt della Juve: Allegri lo voleva con sé quando tornò in bianconero

Frederic Massara of A.S. Roma before the UEFA Europa League Round of 16 second leg football match between A.S. Roma and Bologna F.C. at the Olympic Stadium on March 19, 2026, in Rome, Italy. (Photo by Domenico Cippitelli/NurPhoto) (Photo by Domenico Cippitelli / NurPhoto / NurPhoto via AFP)

Il mercato della Juve è per ora bloccato, come quello del Napoli: servono delle cessioni anche a loro. Nel frattempo, però, qualcosa si muove a livello dirigenziale, con Giovanni Carnevali che ha intenzione di liberare Ricky Massara per affidargli il ruolo di direttore dell’area tecnica dei bianconeri. Di Marzio ci svela un retroscena che riguarda anche Allegri.

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Spiega Romano:

“Sarà Ricky Massara il nuovo capo dell’area tecnica della Juventus. Ufficialità in arrivo”. Aggiunge Di Marzio, al podcast di Tmw:

“Il primo vero acquisto della Juventus, o comunque la prima mossa significativa di Giovanni Carnevali, è in arrivo sul piano dirigenziale. Ricky Massara, direttore sportivo da sempre molto apprezzato da Carnevali, è infatti vicino a diventare il primo innesto della sua gestione. Sarebbe il primo rinforzo, il primo segnale concreto e il primo uomo scelto dal nuovo dirigente per rafforzare l’organigramma bianconero.

L‘incarico dovrebbe essere quello di direttore tecnico, anche se resta da definire nel dettaglio il ruolo che ricoprirà. L’ipotesi più probabile è che vada a prendere il posto di François Modesto, ma sarà poi da capire quale peso avrà all’interno dell’area tecnica. Massara lavorerà in sinergia con Ottolini, condividendo le strategie e riferendo a Giovanni Carnevali ogni decisione operativa.”

Un vecchio pallino di Allegri

Massara

Aggiunge Di Marzio:

Alla Roma, al di là di tutto, è comunque riuscito a conquistare la qualificazione in Champions League, nonostante il rapporto con Gasperini e il feeling tra i due non siano mai davvero sbocciati. 

Anche Massimiliano Allegri lo aveva indicato come profilo ideale per seguirlo alla Juventus in occasione del suo ritorno in bianconero. Un dettaglio che sembra confermare come, in un modo o nell’altro, il destino di Massara fosse legato al club torinese.”