Lobotka, Spalletti lo vuole alla Juventus. Il Napoli chiede 35 milioni

Il futuro di Lobotka, conteso tra Spalletti e Allegri, è uno dei nodi più affascinanti dell’estate del Napoli. Da una parte c’è chi lo ha plasmato e ne freme per riaverlo, dall’altra chi è pronto a costruirci il centrocampo. Due tecnici dal carisma ingombrante — Luciano Spalletti e Massimiliano Allegri — per lo stesso metronomo slovacco.

Lobotka, l’offerta della Juve: clausola solo per l’estero e 35 milioni

Secondo il quotidiano, l’offerta della Juventus non è ancora stata presentata,

“Nè a lui nè al Napoli. Almeno non in via formale. Ma arriverà, su richiesta esplicita di Spalletti, pronto ad affidargli le chiavi del suo centrocampo, in cui avrà modo di spartirsi i compiti di regia con Locatelli”.

Sul prezzo, Tuttosport è netto: la clausola rescissoria da 25 milioni vale solo per l’estero, quindi per un trasferimento in Italia De Laurentiis non lascerà partire il giocatore a meno di quella cifra.

“Ma sa anche che, se qualora Lobotka dovesse aprire davvero al trasferimento e rompere col Napoli, la trattativa con De Laurentiis si prospetterà tutto fuorché semplice. Da escludere, infatti, che il patron azzurro possa lasciarlo partire a una cifra vicina a quella della clausola rescissoria. Presumibilmente, ci vorranno dai 35 milioni in su. Cifra non del tutto proibitiva per la Juve”.

Però prima dovrà piazzare gli esuberi di rientro alla Continassa, da Douglas Luiz a Koopmeiners. Intanto Lobotka, in scadenza nel giugno 2027, “ha scelto di prendersi del tempo per riflettere” e valutare proposte da tutta Europa, Italia compresa. E sullo sfondo spunta pure il nome di Leon Goretzka, svincolato dal Bayern, proposto ai bianconeri.

L’analisi: Lobotka tra la nostalgia di Spalletti e il progetto di Allegri

La partita vera, però, è psicologica. Da un lato la nostalgia di Spalletti, che con Lobotka ha vinto lo scudetto e che — lo avevamo raccontato — vorrebbe portarselo alla Juventus, tanto che l’ipotesi bianconera circola da settimane. Dall’altro il progetto di Allegri, che ha bisogno di un play di quel tipo per il suo Napoli ridisegnato. In mezzo c’è il Napoli, che non vuole subire e corre ai ripari per blindarlo con il rinnovo: un’operazione che, fino a poco fa, sembrava a un passo. L’addio di Conte, con cui lo slovacco non ha mai legato, ha tolto un motivo per andarsene; la corte di Allegri ne aggiunge uno per restare. La leva di Spalletti, invece, è tutta emotiva: il rapporto con chi lo ha reso grande.

Il Napoli accelera sul rinnovo di Lobotka per non subire la Juve

Il Napoli ha fretta di chiudere il rinnovo, perché ogni mese senza firma avvicina la scadenza del 2027 e abbassa il potere contrattuale. La mossa della Juve dipende dalle cessioni: senza prima vendere gli esuberi, i 35 milioni restano un’ipotesi. E molto, alla fine, lo deciderà Lobotka: se prevarrà il legame con Spalletti o il progetto di Allegri. La sensazione è che il Napoli, questa volta, non voglia restare a guardare.