Non solo la Fiorentina: su Lang c’è anche la Roma di Gasperini

Il mercato di Noa Lang si allarga, e stavolta il nome nuovo è quello della Roma. A fare il punto è Gianluca Di Marzio, a “Calciomercato – l’Originale”, che conferma sia il piano del Napoli sia l’interesse giallorosso per l’esterno olandese, reduce dal prestito al Galatasaray.

Le parole di Di Marzio

Sul futuro immediato, Di Marzio non ha dubbi: “Credo che partirà per il ritiro, perché Allegri vorrà conoscerlo per capire se ci sarà la possibilità di impostare un feeling diverso rispetto a quello che Lang non ha mai avuto con Conte”. Poi la parte sulle pretendenti: “Che sia nella lista di varie squadre è vero, per esempio anche della Roma. Non è ai primi posti della lista della Roma, non c’è stato ancora un contatto diretto, ma è un giocatore che a Gasperini piaceva già l’anno scorso: quindi vedremo, se la Roma non andrà su certi obiettivi potrebbero esserci degli sviluppi”.

Il nodo resta il feeling con l’allenatore

La chiave, insomma, è la stessa che avevamo già raccontato: prima di ogni discorso di mercato, Allegri vuole studiare Lang da vicino nel ritiro, per capire se può ricucire quel rapporto che con Conte non era mai scattato — è anche per lo scarso feeling con l’ex tecnico che a gennaio l’olandese aveva scelto la Turchia. Un’analisi che il tecnico farà tra Dimaro e Castel di Sangro, prima di decidere se puntarci o aprire alla cessione.

Fiorentina e Roma alla finestra

Il quadro delle pretendenti, così, si fa interessante. Da un lato la Fiorentina, che lo sogna per il tridente con Kean e piace a Grosso; dall’altro la Roma, dove Gasperini lo gradisce da tempo ma che per ora lo tiene come idea non prioritaria, legata ad altri incastri. In mezzo c’è il Napoli, che si muove nella logica del “prima vendere, poi comprare” e che su Lang, un giocatore pagato a suo tempo circa 25 milioni, non vuole svendere. Morale: nessuna fretta, ma il mercato attorno all’olandese comincia a muoversi. E se Allegri non verrà convinto nel ritiro, tra Firenze e Roma la fila è già pronta.