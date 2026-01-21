Lang al Galatasaray, è fatta: prestito di 2 milioni con diritto di acquisto a 30 (Fabrizio Romano)
Il calciatore olandese lascia Napoli dopo pochi mesi e andrà a giocare con Osimhen
Fabrizio Romano annuncia l’accordo tra Noa Lang e il Galatasaray di Osimhen (squadra che quasi sicuramente giocherà i play-off di Champions).
Noa Lang al Galatasaray, è fatta. Prestito con diritto di riscatto di 2 milioni di euro più opzione di acquisto di 30 milioni di euro, accettata dal Napoli.
Lang avrà uno stipendio più alto di quello attuale al Napoli se il Galatasaray lo acquisterà a giugno.
🚨🔴🟡 EXCLUSIVE: Noa Lang to Galatasaray, here we go! Deal agreed right now between clubs.
Loan deal for €2m fee plus €30m buy option clause, accepted by Napoli.
Lang will have higher salary than current one at Napoli if Galatasaray sign him on permanent deal in June. pic.twitter.com/KFfwZ2nfrO
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 21, 2026
Fabrizio Romano, esperto di calciomercato, ha riportato le seguenti parole sul suo canale YouTube:
“Nonostante l’infortunio rimediato all’ultimo pallone toccato nella gara di Copenaghen dopo un duro fallo che ha fatto temere il peggio, al momento non risultano lesioni considerate serie. Questa è l’impressione emersa nel post partita, con il giocatore apparso sofferente ma non in condizioni tali da far scattare particolari allarmi.
Alla luce di questo, Napoli e Galatasaray restano in contatto e potrebbero arrivare a una chiusura nelle prossime ore. Le cifre dell’operazione sono state riviste nelle ultime ore: il club turco punta a mantenere l’accordo su una valutazione tra i 26 e i 27 milioni di euro, mentre il Napoli vorrebbe avvicinarsi ai 30 milioni. Le parti potrebbero incontrarsi a metà strada. La formula allo studio prevede un prestito da 2 milioni di euro con opzione di riscatto e non obbligo”