Lang al Galatasaray, è fatta: prestito di 2 milioni con diritto di acquisto a 30 (Fabrizio Romano)

Il calciatore olandese lascia Napoli dopo pochi mesi e andrà a giocare con Osimhen

Lang Napoli Koeman Napoli-Atalanta

Napolis Dutch forward #70 Noa Lang celebrates after scoring a goal unvalidated by the Var during the Italian Serie A football match between Torino and Napoli at The Grande Torino Stadium in Turin on October 18, 2025. (Photo by MARCO BERTORELLO / AFP)

Fabrizio Romano annuncia l’accordo tra Noa Lang e il Galatasaray di Osimhen (squadra che quasi sicuramente giocherà i play-off di Champions).

Noa Lang al Galatasaray, è fatta. Prestito con diritto di riscatto di 2 milioni di euro più opzione di acquisto di 30 milioni di euro, accettata dal Napoli.

Lang avrà uno stipendio più alto di quello attuale al Napoli se il Galatasaray lo acquisterà a giugno. 

Cosa aveva detto oggi Fabrizio Romano (Lang, l’infortunio non fa saltare l’affare con il Galatasaray: chiusura imminente a 28 milioni)

Fabrizio Romano, esperto di calciomercato, ha riportato le seguenti parole sul suo canale YouTube:

“Nonostante l’infortunio rimediato all’ultimo pallone toccato nella gara di Copenaghen dopo un duro fallo che ha fatto temere il peggio, al momento non risultano lesioni considerate serie. Questa è l’impressione emersa nel post partita, con il giocatore apparso sofferente ma non in condizioni tali da far scattare particolari allarmi.

Alla luce di questo, Napoli e Galatasaray restano in contatto e potrebbero arrivare a una chiusura nelle prossime ore. Le cifre dell’operazione sono state riviste nelle ultime ore: il club turco punta a mantenere l’accordo su una valutazione tra i 26 e i 27 milioni di euro, mentre il Napoli vorrebbe avvicinarsi ai 30 milioni. Le parti potrebbero incontrarsi a metà strada. La formula allo studio prevede un prestito da 2 milioni di euro con opzione di riscatto e non obbligo”

