Il Napoli giocherà tre amichevoli a Castel di Sangro: il 5, l’8 e il 12 agosto

Il Napoli è entrato ufficialmente nella stagione del Centenario. L’1 agosto si festeggeranno i 100 anni di vita del club e sono già pronte numerose iniziative, come svelato da un comunicato ufficiale della società. Intanto si programmano anche i ritiri a Dimaro e Castel di Sangro.

Dal 17 al 27 luglio la squadra volerà in Val di Sole, al fresco di Dimaro per la prima parte del ritiro e poi, come accade da cinque anni ormai, il trasferimento a Castel di Sangro dove la squadra resterà dal 30 luglio al 13 agosto. E proprio in merito alla seconda parte del ritiro, arrivano novità importanti per i tifosi, svelate dal sindaco della città abruzzese Angelo Caruso.

Ai microfoni di Stile Tv, il primo cittadino ha svelato anche i preparativi per il Centenario che cadrà proprio con la squadra sulle montagne abruzzesi. “Domani andremo a definire l’evento che sarà caratterizzato in maniera festosa” ha svelato, per poi regalare un piccolo spoiler.

Centenario Napoli, la festa a Castel di Sangro e le amichevoli in programma

“Ci saranno cabarettisti, qualche gruppo musicale partenopeo e poi probabilmente qualche fuoco” le sue parole che preannunciano una serata ricca con un ponte che unirà Napoli. “C’è anche l’ipotesi di un collegamento con piazza del Plebiscito di Napoli se ci sono le condizioni tecniche“.

Il sindaco Caruso è poi entrato nel dettaglio per quanto riguarda il piano sportivo e, quindi, le amichevoli che il Napoli giocherà allo stadio Patini. “Abbiamo tre date per le amichevoli del Napoli, il 5, l’8 ed il 12 aogsto ma probabilmente sarà disputata anche una quarta gara. Nel mezzo potrebbero esserci anche allenamenti congiunti con altre squadre” ha poi concluso.

Una pratica adottata spesso nel corso della seconda parte della scorsa stagione da Antonio Conte in quel di Castel Volturno.