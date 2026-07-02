La Fiorentina su Lang? Pare che Grosso lo stimi (vedremo)

Indiscrezione de "La Nazione". Lang è uno dei tanti, troppi, che Allegri dovrebbe valorizzare. Ma è pur sempre un allenatore, non la Madonna di Fatima. Al Mondiale ha giocato sette minuti

L’Olanda ha salutato il Mondiale dopo l’eliminazione subita ai calci di rigore contro il Marocco. Ai Mondiali Noa Lang ha visto il campo solo per sette minuti.

Calciomercato, la Fiorentina spinge per Lang: pronta anche l’alternativa all’olandese

Lang tornerà dal prestito al Galatasaray e probabilmente andrà nuovamente via dal Napoli. Come riportato dal quotidiano toscano ‘La Nazione’, la Fiorentina continua a seguire molto da vicino il giocatore di proprietà del Napoli. L’olandese è considerato l’ideale nel 4-3-3 di Fabio Grosso, la sua alternativa è Zhegrova.

Al momento, però, nessuna offerta. Lo scorso anno il Napoli lo ha pagato 27 milioni.

Calciomercato Napoli, Manna ha un primo obiettivo da raggiungere

Come detto, nel Napoli rientreranno diversi giocatori dai prestiti Allegri dovrà cercare di valorizzarli ma anche se il livornese è bravo, è pur sempre un allenatore non la Madonna di Fatima. Uno dei compiti di Giovanni Manna sarà cercare di sfoltire la rosa.

Lo stesso direttore sportivo ha affermato che non c’è fretta, ma comunque la rosa azzurra va comunque un po’ ringiovanita. Anche se poi è arrivato il rinnovo di Spinazzola.