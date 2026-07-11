Jimenez torna in Serie A: aveva insultato Allegri, lo definì “allenatore di merda”

Il mercato riporta in Serie A Alex Jimenez, e per il Napoli è una storia che parla, indirettamente, del suo nuovo allenatore. Il terzino spagnolo, ex Milan, è il nuovo colpo della Fiorentina di Fabio Paratici: affare col Bournemouth in prestito con diritto di riscatto fissato a 20 milioni, come riferito da Gianluca Di Marzio e da Sky. Ma il nome di Jimenez resta legato a un episodio che chiama in causa Allegri, oggi sulla panchina azzurra.

La chat contro Allegri e la rottura col Milan

Nell’agosto 2025, quando era ancora un giocatore rossonero, di Jimenez circolarono alcune chat in cui definiva Allegri — appena arrivato al Milan — con un pesante “allenatore di merda”. Pochi giorni dopo, la cessione in prestito al Bournemouth. Lo spagnolo provò a rimediare, spiegando a gianlucadimarzio.com: “È stata una cavolata. Non penso che Allegri sia un ‘allenatore di merda’, e lo dimostra la sua storia. Stavo uscendo da una partita, non avevo giocato ed ero arrabbiato: ho sbagliato la persona a cui mandare il messaggio”. E ancora: “Dal primo giorno ho chiesto scusa ad Allegri: non penso quel che ho scritto. E lui ha accettato le mie scuse”. Un dettaglio, quest’ultimo, che racconta il personaggio Max forse più di tanti proclami: ora che è ufficialmente il nuovo allenatore del Napoli, la sua gestione dello spogliatoio è un tema che i tifosi azzurri conoscono bene.

Allegri e lo spogliatoio: chi lo sfida, saluta

Perché la vicenda Jimenez è coerente con un metodo. Con Allegri il gruppo viene prima del singolo, e chi incrina l’equilibrio finisce per essere spostato: è successo al Milan, dove il suo arrivo ha coinciso con più di un addio eccellente — gli effetti a catena si sono visti anche su Maignan — e non a caso c’è chi ha raccontato un Allegri “sollevato” dall’addio ai rossoneri. Lo stesso Allegri che, per approdare a Napoli, ha dovuto sciogliere il nodo economico con il Milan: “o rinuncia ai soldi rossoneri o il Napoli si cerca un altro”, si scriveva a giugno. Alla fine ha scelto gli azzurri, portando con sé quella fama di gestore ruvido ma efficace che l’episodio-Jimenez, scuse comprese, fotografa bene.

Il caso Bournemouth e il rilancio in viola

In Inghilterra, intanto, la stagione di Jimenez è stata paradossale: 31 presenze da titolare e un gol pesante nella vittoria sul Liverpool, prima di una brusca frenata. Lo spagnolo è stato infatti sospeso dal Bournemouth nelle ultime giornate di Premier a causa di un procedimento disciplinare aperto su alcuni presunti messaggi social ritenuti inappropriati, come confermato dal club e riportato da Sky Sports: una vicenda ancora oggetto di accertamenti, sulla quale vige la presunzione d’innocenza. A soli 21 anni, la Fiorentina rappresenta ora l’occasione del rilancio per un giocatore di indubbio talento tecnico, che dovrà però lasciarsi alle spalle i guai extra-campo. Per il Napoli e per il suo Allegri, invece, quella chat resta un piccolo pezzo di archivio: il promemoria di come, nello spogliatoio di Max, gli sgarbi si paghino — ma anche di come le scuse, a volte, vengano accettate.