Allegri è ufficialmente il nuovo allenatore del Napoli. De Laurentiis: “Benvenuto Max”

Allegri è ufficialmente il nuovo allenatore del Napoli. La notizia, attesa da settimane, è arrivata con un messaggio del presidente Aurelio De Laurentiis sui suoi profili social, che ha chiuso il cerchio su una scelta presa già a fine stagione. Massimiliano Allegri raccoglie l’eredità di Antonio Conte e guiderà gli azzurri nel nuovo ciclo, con l’ambizione di restare competitivi in Italia e fare strada in Champions League.

Il tweet di De Laurentiis

Il patron lo accoglie col suo solito tweet di benvenuto

Benvenuto Max! — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) July 3, 2026

Allegri al Napoli, ora è ufficiale: il contratto e i tempi

L’annuncio arriva al termine dell’ultimo passaggio: la risoluzione del contratto con il Milan, in scadenza nel 2027, su cui Allegri ha lavorato insieme al suo agente Giovanni Branchini. Liberatosi dai rossoneri — che hanno scelto Amorim come nuovo tecnico — Max ha potuto firmare con il Napoli un accordo pluriennale. Una mossa che il club aveva di fatto già anticipato: De Laurentiis lo aveva lasciato intendere a maggio, e l’operazione era stata salutata come un colpo da “monarca illuminato”.

L’eredità di Conte e il nuovo ciclo

Allegri — tecnico livornese, sei volte campione d’Italia (cinque con la Juventus, uno con il Milan) — eredita una squadra che ha appena vinto lo scudetto con Conte. La parola d’ordine di De Laurentiis è “continuità”: non una rivoluzione, ma i dossier da aprire subito, a partire dal mercato. Max è già al lavoro con il direttore sportivo Giovanni Manna per costruire la rosa: i nomi nel mirino e i nodi da sciogliere sono già sul tavolo. Tra le priorità, anche la questione degli infortuni muscolari che ha condizionato la passata stagione.

Quando la presentazione

Per vedere Allegri sulla panchina azzurra, e ascoltarne le prime parole, l’appuntamento è con la presentazione nel ritiro di Dimaro Folgarida, in Trentino. Per il tecnico è la realizzazione di un corteggiamento di vecchia data: la stima di De Laurentiis nei suoi confronti risale a tempo, e già un anno fa Allegri era stato a un passo dagli azzurri prima della scelta di Conte di restare. Adesso, finalmente, comincia l’era Allegri al Napoli — nell’anno del centenario del club.

Invece, secondo il Corriere dello Sport e Della Sera, Max potrebbe essere presentato al Teatro San Carlo il 14 luglio. Vedremo. Benvenuto, Max!