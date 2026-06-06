Gli effetti dell’addio di Allegri: anche Maignan potrebbe lasciare il Milan. La Juve su di lui

Beh, cascherebbe a fagiolo. Di Gregorio ha ampiamente deluso le aspettative bianconere e il francese rappresenterebbe un investimento sicuro. Ne parla la Gazzetta.

Juve, occhi su Maignan

Riporta la Gazzetta con Filippo Cornacchia:

“C’è anche Maignan tra i numeri uno della lista bianconera per il post Di Gregorio. Un classico ritorno di fiamma. Già, perché la Juventus aveva pensato a “Magic Mike” lo scorso autunno, quando l’ex Lilla era in scadenza di contratto e il rinnovo col Milan sembrava complicato.

Alla fine, anche grazie alla mediazione di Massimiliano Allegri, Maignan si è legato al Milan fino al 2031: contratto lungo e ricco (5 milioni più bonus). Ma un po’ l’addio di Allegri e un po’ il momento dei rossoneri, alle prese con una rivoluzione totale, hanno riacceso la vecchia fiammella”

Un’operazione complessa

Secondo la Gazzetta, ovviamente, non è un’operazione semplice, ma nel frattempo qualcosa si muove e molto si capirà nelle prossime settimane, in attesa delle mosse di Cardinale. Le alternative per i pali bianconeri sono Vicario del Tottenham e il Dibu Martínez dell’Aston Villa. Ora, non sappiamo come andrà a finire questa storia, ciò che è certo è che Allegri era una sorta di diga che impediva all’acqua di esondare. Tolta quella, tutto è venuto fuori. Oltre alle macerie resterà l’humus per coltivare qualcosa di nuovo? Ai posteri l’ardua sentenza.