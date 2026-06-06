Gli effetti dell’addio di Allegri: anche Maignan potrebbe lasciare il Milan. La Juve su di lui
La Gazzetta: "l'addio di Allegri ha riacceso una vecchia fiammella. Operazione non semplice, ma qualcosa si muove". Allegri era praticamente un argine
Non bastava la completa stasi in cui è precipitato il Milan dal termine del campionato: si è aggiunta anche l’emorragia di calciatori che sembra inarrestabile. Difficile biasimarli, vedendo la situazione. Prima Leao, con le sue dichiarazioni sull’aver dato tutto, poi Rabiot che potrebbe seguire il suo mentore Allegri al Napoli, e ora anche Maignan, autentica colonna del Milan che, complice proprio l’addio del livornese, potrebbe lasciare i rossoneri per approdare alla Juventus.