Il Napoli sta per cederne altri due: Obaretin e Garofalo al Genoa (uno in prestito, uno a titolo definitivo)
Notizia di Di Marzio. Obaretin in prestito con diritto di riscatto a 2,5 milioni di euro. Garofalo invece a titolo definitivo. Entrambi difensori classe 2003. Cajuste invece non interessa più al Genoa
Dopo Zerbin e Hasa a titolo definitivo al Frosinone, ecco Obaretin e Garofalo al Genoa.
Il Napoli ed il Genoa lavorano per una doppia operazione che porterebbe due calciatori al Grifone. Come riferito da Gianluca Di Marzio, in queste ore i due club stanno lavorando “per provare a chiudere una doppia operazione in rossoblù: Obaretin in prestito con diritto di riscatto intorno ai 2,5 milioni di euro e Garofalo a titolo definitivo“.
Obaretin è un difensore centrale classe 2003, attualmente in ritiro a Dimaro ed aggregato da Max Allegri alla prima squadra. Nella scorsa stagione 29 le gare disputate con la maglia dell’Empoli in Serie B con un assist a corredo. Arrivato in azzurro nell’estate del 2023 dalle giovanili del Milan, Obaretin ha giocato fin qui in prestito nel Trento, nel Bari e nell’Empoli. Nessuna presenza con la prima maglia del Napoli.
Difensore centrale anche Christian Garofalo, classe 2007 e cresciuto nel settore giovanile azzurro. Tre le presenze nell’Italia U19, ha fatto tutta la trafila delle selezioni azzurre. Il Genoa, nelle scorse settimane aveva messo nel mirino un altro calciatore del Napoli, Jens Cajuste salvo poi abbandonare questa pista.